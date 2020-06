मोठी बातमी - निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळत नसल्याने काँग्रेस नेते नाराज, बैठकीत चर्चा...

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करुन घेतले जात नसल्याने काँग्रेस नेते नाराज आहेत. त्यामुळे काँग्रेसने आज बैठक घेऊन त्याबाबत चर्चा केली. मंत्री सुनील केदार यांच्या बंगल्यावर झालेल्या या बैठकीला प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, मंत्री वर्षा गायकवाड, सतेज पाटील यांच्यासह काँग्रेसचे अन्य नेते उपस्थित होते. महाविकास आघाडी सरकारला सहा वर्षे झाली असताना कोकणात चक्रीवादळ आणि कोरोना सारख्या भयंकर संकटाचा सामना करावा लागत आहे. यात काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या अनुभवाचा फायदा घेतला जात नाही व निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जात नाही, असा काँग्रेसमध्ये मतप्रवाह आहे. INSIDE STORY - मान्सूनविषयीच्या 'या' १० भन्नाट गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत का? नक्की वाचा... या बैठकीनंतर बाळासाहेब थोरात यांनी माध्यमांना या बैठकीबाबतची माहिती दिली. थोरात म्हणाले, राज्याचे काही प्रश्न घेऊन आम्ही एकत्र बसलो होतो. सरकार म्हणून आमचे काही प्रश्न आहेत. मुख्यमंत्र्यांकडून आमचे काही प्रश्न सुटणे महत्वाचे आहे. सरकारमध्ये आम्ही तीन पक्ष सामिल आहोत. निर्णय प्रक्रियेमध्ये आम्हाला सामील करणयाचा प्रश्न आहे, त्याबद्दल आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे बाजू मांडणार आहोत, असे थोरात म्हणाले. आजच्या बैठकीत राज्यातील काही विषयावर चर्चा झाली. कोरोना संकट, आणि चक्रीवादळ यावर पालकमंत्री, संपर्कमंत्री यांच्यात चर्चा झाली. अशी माहिती थोरात यांनी दिली. congress leaders unhappy over not getting appropriate position in decision making

Web Title: congress leaders unhappy over not getting appropriate position in decision making