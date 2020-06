काँग्रेस मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचं वादळग्रस्तांना आश्वासन, म्हणालेत...

अलिबाग : प्रशासनाने घेतलेल्या खबरदारीमुळे निसर्ग चक्रीवादळात जीवितहानी कमी प्रमाणात झाली; मात्र घरांची, फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक आपतीमध्ये मोडलेले संसार उभे करण्यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न आहेत. पुढील काही दशके या वादळाच्या झळा सोसाव्या लागणार असल्याने यातून नुकसानग्रस्तांना दिलासा देण्याची गरज असल्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी रायगड जिल्ह्याच्या एक दिवसाच्या दौऱ्यात म्हटले आहे.

Reviewed the damage caused in the Raigad district after the Cyclone Nisarga made landfall near Alibaug. Inspected the relief work on site. Konkan is like paradise on earth, and the govt will give all possible help to rebuild the cyclone ravaged Konkan. pic.twitter.com/SaICY46KfR

— Balasaheb Thorat (@bb_thorat) June 13, 2020