BMC Elections : निवडणुकीपूर्वीच महाविकास आघाडीत मोठी फूट, काँग्रेस मुंबईत स्वबळावर लढणार!

Mumbai BMC Election : काँग्रेसने स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे महापालिकेतील राजकारणात नवीन समीकरणांची शक्यता आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीत (मविआ) मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे प्रमुख रमेश चेन्निथाला यांनी पक्ष स्वबळावरच निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली असून, यामुळे मुंबईतील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता आहे. सहयोगी पक्षांशी चर्चा सुरू असली तरी काँग्रेसने स्वतंत्र रणनीती अवलंबण्याचा ठाम निर्णय घेतला आहे. यामुळे आगामी निवडणुकीत स्पर्धा अधिक तीव्र आणि चुरशीची होईल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.

