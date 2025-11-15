BMC Elections : निवडणुकीपूर्वीच महाविकास आघाडीत मोठी फूट, काँग्रेस मुंबईत स्वबळावर लढणार!

मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीत (मविआ) मोठा धक्का बसला आहे. मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे प्रमुख रमेश चेन्निथाला यांनी पक्ष स्वबळावरच निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली असून, यामुळे मुंबईतील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता आहे. सहयोगी पक्षांशी चर्चा सुरू असली तरी काँग्रेसने स्वतंत्र रणनीती अवलंबण्याचा ठाम निर्णय घेतला आहे. यामुळे आगामी निवडणुकीत स्पर्धा अधिक तीव्र आणि चुरशीची होईल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे..मुंबई काँग्रेसच्या एकदिवसीय शिबिरात ही घोषणामुंबई काँग्रेसच्या एकदिवसीय शिबिरात ही घोषणा करण्यात आली. मुंबई अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी हा प्रस्थाव शिबिरात ठेवला. मुंबई काँग्रेसचा नवा नारा 'एकला चलो रे' आहे. मुंबई अध्यक्षा वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, स्वतंत्रपणे पालिका निवडणूक लढवणार आहोत. इतर कोणत्याही पक्षासोबत जाणार नाही. ही निवडणूक प्रामुख्याने कार्यकर्त्यांची आहे. त्यांची इच्छा लक्षात घेऊन मी प्रभारींसमोर स्वबळावर लढण्याची भूमिका मांडली आहे..शेवटी निर्णय कार्यकर्त्यांच्या हिताचामहाविकास आघाडीतील नेत्यांशी चर्चा सुरू आहे. मात्र, शेवटी निर्णय कार्यकर्त्यांच्या हिताचा घेतला जाईल. त्या पुढे म्हणाल्या, "येणाऱ्या काळात मुंबईत भ्रष्टाचार, कंत्राटदार लॉबी आणि मंत्रालयातून चाललेल्या पक्षांना फंडिंगच्या कारवायांविरुद्ध आम्ही ठामपणे उभे राहू. ही निवडणूक आम्ही स्वबळावर लढणार आहोत.".BMC Election: पक्षप्रवेश फिके, पण बॅनरबाजी ठसठशीत! डोंबिवलीत भाजप शिंदे गटाचे शक्तीप्रदर्शन .अप्रत्यक्षपणे राज ठाकरे यांना टोलावर्षा गायकवाड म्हणाल्या, "महाविकास आघाडीत आम्ही नेहमी समान कार्यक्रमाची मागणी केली आहे. आम्ही संविधानाचे रक्षक आहोत. आता काही लोकांची भूमिका हिंसक झाली आहे. आम्ही अशा लोकांबरोबर राहू शकत नाही." यातून त्यांनी अप्रत्यक्षपणे राज ठाकरे यांच्यावर टोला लगावला.दरम्यान, आता शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना यांचा काय निर्णय होणार? यावर वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, "उद्धव ठाकरे यांनी ज्या लोकांसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यांच्याबरोबर आम्ही राहू शकत नाही. काँग्रेस पक्ष त्यांच्यासोबत जाणार नाही.".इतर पक्षांचीही मोठी स्पर्धा अपेक्षितमुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि इतर पक्षांचीही मोठी स्पर्धा अपेक्षित आहे. काँग्रेसचा हा निर्णय मविआला कमकुवत करणारा ठरू शकतो. मात्र, काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे.वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, "स्वबळावर लढून मुंबईत काँग्रेसला पुन्हा मजबूत करू." निवडणूक आयोगाने अद्याप महापालिका निवडणुकीची तारीख जाहीर केलेली नाही, पण राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे..Navi Mumbai: नवी मुंबई विमानतळाचा प्रवास सुलभ होणार, नवा पूल उभारणार; पाहा कसा असेल प्लॅन? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.