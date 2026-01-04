BMC Election: युती जाहीर होताच फाटाफूट! वंचितच्या हट्टामुळे काँग्रेसचा गेम बिघडला; उमेदवार कायम ठेवल्याने डोकेदुखी वाढली

काँग्रेस आणि प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडी (VBA) यांच्यात युतीची घोषणा झाली असली तरी मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीत राजकीय उलटफेर दिसून येत आहे. पाच वॉर्डांमध्ये मैत्रीपूर्ण लढत होण्याची शक्यता आहे. युतीची घोषणा झाल्यानंतर काही दिवसांतच, वंचितने मुंबईतील पाच वॉर्डांमध्ये आपले उमेदवार कायम ठेवण्याचा निर्णय घेऊन काँग्रेसला मोठा धक्का दिला आहे. .या वॉर्डांमध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये चुरशीची स्पर्धा निर्माण झाली आहे. ज्यामुळे मतविभाजनाची शक्यता वाढली आहे आणि काँग्रेस उमेदवारांसाठी एक कठीण आव्हान निर्माण झाले आहे. १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या बीएमसी निवडणुकीसाठी काँग्रेसने अलिकडेच वंचित बहुजन आघाडी (व्हीबीए) सोबत युती केली. या कराराअंतर्गत प्रकाश आंबेडकर यांना एकूण ६२ जागा देण्यात आल्या..बीएमसी निवडणुकीत 'या' वॉर्डमध्ये हाई-वोल्टेज लढत! कुख्यात गुंडाच्या दोन बहिणी आमनेसामने; राजकीय रणसंग्राम रंगणार.त्यानंतर वंचितने उदारतेने जाहीर केले की, ते काँग्रेसला सुमारे १२ जागा परत करतील आणि वंचितला ५० जागा मिळतील. युती मजबूत करण्यासाठी काही वॉर्डांमध्ये नामांकन मागे घेतले जाईल अशी अपेक्षा होती, परंतु शुक्रवारी, माघारीच्या शेवटच्या दिवशी, वंचितच्या १२ उमेदवारांपैकी पाच उमेदवारांनी माघार घेण्यास नकार दिला. ज्यामुळे पक्षाकडे एकूण ५५ उमेदवार रिंगणात राहिले..यावरून हे स्पष्ट होते की, या पाच वॉर्डांमध्ये दोन्ही पक्ष एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. या पाच वॉर्डांपैकी एक मानखुर्द-शिवाजीनगरमधील वॉर्ड क्रमांक १४० आहे, जो अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहे. येथे काँग्रेसने खासदार चंद्रकांत हंडोरे यांच्या मुलीला उमेदवारी दिली आहे. वंचितने त्यांच्या विरोधात सोहन सदामस्थ यांना उमेदवारी दिली आहे. या वॉर्डमध्ये दलित मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे, त्यामुळे मतांचे विभाजन थेट काँग्रेसला नुकसान पोहोचवू शकते..त्याचप्रमाणे, प्रभाग क्रमांक ११६ (भांडुप) मध्ये, वंचितच्या राजकन्या सरदार काँग्रेसच्या संगीता तुळसेकर यांच्या विरोधात निवडणूक लढवत आहेत. काँग्रेसने त्यांचा मित्रपक्ष राष्ट्रीय समाजवादी पक्षासाठी सोडलेल्या प्रभाग क्रमांक १३३ मध्ये, वंचितने सुप्रिया जाधव यांना उमेदवारी दिली आहे. शिव-कोळीवाड्यातील प्रभाग क्रमांक १८१ मध्ये वंचित पक्षाचे अजिंक्य पगारे काँग्रेसचे कमलेश यादव यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढवत आहेत..Raj Thackeray : पश्चिम बंगालमध्ये घडलं तर लगेच कोर्टात जाता, मग महाराष्ट्रात कसं चालतंय? बिनविरोध वरून राज ठाकरेंचा भाजपला थेट सवाल.प्रभाग क्रमांक १२५ मध्येही दोन्ही पक्ष आमनेसामने येतील. प्रभाग क्रमांक १२५ मधून वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार सुमित कासारे निवडणूक लढवत आहेत. या वॉर्डांमध्ये मैत्रीपूर्ण लढतीचा सर्वाधिक फायदा शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) किंवा भाजप-शिंदे गटाला होऊ शकतो, कारण वंचितांच्या मुख्य मतपेढी आणि काँग्रेसमध्ये बराच साम्य आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.