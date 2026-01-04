मुंबई

BMC Election: युती जाहीर होताच फाटाफूट! वंचितच्या हट्टामुळे काँग्रेसचा गेम बिघडला; उमेदवार कायम ठेवल्याने डोकेदुखी वाढली

BMC Election VBA Candidate Against Congress: मुंबईत काँग्रेसची डोकेदुखी वाढल्याचे दिसून आले आहे. वंचितने पाच वॉर्डांत उमेदवार कायम ठेवल्याने काँग्रेस पक्ष अडचणीत आला आहे.
काँग्रेस आणि प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडी (VBA) यांच्यात युतीची घोषणा झाली असली तरी मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकीत राजकीय उलटफेर दिसून येत आहे. पाच वॉर्डांमध्ये मैत्रीपूर्ण लढत होण्याची शक्यता आहे. युतीची घोषणा झाल्यानंतर काही दिवसांतच, वंचितने मुंबईतील पाच वॉर्डांमध्ये आपले उमेदवार कायम ठेवण्याचा निर्णय घेऊन काँग्रेसला मोठा धक्का दिला आहे.

