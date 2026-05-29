Kalyan: इंधन दरवाढीच्या निषेधार्थ काँग्रेसचे अनोखे आंदोलन; घोड्यावरून मोर्चा काढत नागरिकांना मेलोडीचे वाटप

डोंबिवली : देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झाले असून महागाईचा मोठा फटका जनतेला बसत आहे. इंधन दरवाढीच्या विरोधात काँग्रेस पक्षाने शुक्रवारी कल्याणमध्ये अनोख्या पद्धतीने आंदोलन करत केंद्र सरकारविरोधात जोरदार निदर्शने केली. या आंदोलनाने नागरिकांसह माध्यमांचेही लक्ष वेधून घेतले..कल्याण जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष नवीन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते कल्याण रेल्वे स्थानक परिसरात एकत्र आले होते. यावेळी “महागाई कमी करा”, “भाजप सरकार होशात या”, “इंधन दरवाढ मागे घ्या” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. वाढत्या पेट्रोल-डिझेल दरांमुळे सामान्य नागरिक, वाहनचालक, व्यापारी तसेच मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडल्याचा आरोप काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केला..आंदोलन अधिक लक्षवेधी करण्यासाठी नवीन सिंग हे घोड्यावर बसून आंदोलनस्थळी दाखल झाले. यावेळी त्यांनी नागरिकांना मेलोडी चॉकलेटचे वाटप केले. केंद्र सरकारकडून जनतेला दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांची तुलना “मेलोडी इतकी चॉकलेटी का आहे?” या प्रसिद्ध जाहिरातीशी करत हे प्रतीकात्मक आंदोलन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकार जनतेचे लक्ष मूळ प्रश्नांपासून विचलित करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..KDMC: अतिधोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ठोस धोरण ठरवा, ठाकरे गटाची मागणी .यानंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी घोड्यावरूनच कल्याण स्टेशन परिसरातून तहसील कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढला. मोर्चादरम्यान मोठ्या प्रमाणात घोषणाबाजी करण्यात आली. कार्यकर्त्यांच्या हातात विविध फलक आणि बॅनर होते. इंधन दरवाढीमुळे वाढलेल्या महागाईविरोधात केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली..यावेळी काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले की, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरातही सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जगणे कठीण बनले आहे. सरकारने तातडीने इंधन दर कमी करून जनतेला दिलासा द्यावा, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही काँग्रेसच्या वतीने देण्यात आला..Vaibhav Sooryavanshi च्या प्रभावाखाली झाकून जाण्यापेक्षा, यशस्वी जैस्वाल याला RR सोडण्याचा सल्ला; Mumbai Indians योग्य पर्याय....दरम्यान, या अनोख्या आंदोलनामुळे स्टेशन परिसरात काही काळ उत्सुकतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. अनेक नागरिकांनी आंदोलनाचे व्हिडिओ मोबाईलमध्ये कैद केले, तर काहींनी काँग्रेसच्या या आंदोलन पद्धतीबाबत मिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.