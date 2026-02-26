Thane: भिवंडीच्या विकासाला नवी दिशा! घराणेशाहीला नकार; बदलाच्या राजकारणाला मतदारांची साथ, काँग्रेसचा शिलेदार उपमहापौरपदी विराजमान

भिवंडी: भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या राजकारणात आज एका मोठ्या सत्तांतराची नोंद झाली आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे उमेदवार तारीक अब्दुल बारी मोमीन यांनी माजी आमदार रूपेश म्हात्रे यांचे बंधू आणि वजनदार नेते संजय म्हात्रे यांचा ५,२३१ मतांच्या मोठ्या फरकाने पराभव करून ऐतिहासिक विजय मिळवला. या विजयानंतर आज पार पडलेल्या निवडणुकीत तारीक मोमीन यांची भिवंडीच्या उपमहापौरपदी निवड करण्यात आली आहे. .वयाच्या अवघ्या ३४ व्या वर्षी हे पद भूषवणारे ते शहराच्या इतिहासातील सर्वात तरुण उपमहापौर ठरले आहेत. या निवडणुकीकडे संपूर्ण ठाणे जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते. प्रतिस्पर्धी उमेदवार संजय म्हात्रे हे दोन वेळा नगरसेवक आणि शिवसेनेचे (शिंदे गट) माजी स्थायी समिती सभापती राहिलेले अनुभवी नेते होते. मात्र, तरीही तारीक मोमीन यांनी ८,६८८ मते मिळवून त्यांचा धुव्वा उडवला. मतदारांनी प्रस्थापित घराणेशाहीच्या राजकारणाला नाकारून तारीक मोमीन यांच्यासारख्या उच्चशिक्षित आणि तरुण नेतृत्वाला पसंती दिल्याचे या निकालातून स्पष्ट झाले आहे..Teacher Recruitment: महाराष्ट्रात शिक्षकांची भरती कधी होणार? निवृत्ती वयाबाबत मोठं वक्तव्य करत शिक्षण मंत्र्यांनी तारीखच सांगितली!.तारीक मोमीन यांचे शैक्षणिक व्यक्तिमत्व देखील या विजयाचे महत्त्वाचे कारण ठरले आहे. बी.एस्सी. नॉटिकल सायन्स (B.Sc Nautical Science) पदवीधारक असलेल्या मोमीन यांच्याकडे तांत्रिक आणि शिस्तबद्ध दृष्टीकोन असल्याने शहराच्या पायाभूत सुविधांचा विकास अधिक प्रभावीपणे होईल, असा विश्वास नागरिकांमध्ये आहे. महानगरपालिकेत सत्ता स्थापनेसाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर समविचारी पक्षांनी एकत्र येत 'भिवंडी सेक्युलर फ्रंट'ची स्थापना केली होती. .Parth Pawar to Join Rajya Sabha: पार्थ पवार राज्यसभेवर जाणार! राष्ट्रवादीच्या बैठकीत प्रफुल पटेल यांनी केली घोषणा.या आघाडीच्या माध्यमातून महापौरपदी काँग्रेसचे नारायण चौधरी आणि उपमहापौरपदी तारीक मोमीन यांची निवड करून शहरात नव्या प्रशासकीय पर्वाची सुरुवात करण्यात आली आहे. या विजयाने तारीक मोमीन यांनी भिवंडीच्या राजकारणात स्वतःचे स्वतंत्र स्थान निर्माण केले असून, काँग्रेससाठी हा विजय आगामी काळातील एक मोठी शक्ती ठरणार आहे. सुशिक्षित तरुण राजकारणात आल्याने शहराच्या प्रलंबित प्रश्नांना आता नवी दिशा मिळेल, अशी प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळात उमटत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.