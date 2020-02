चिमुकल्यांच्या अंगणवाड्यांची वाचा परवड

विक्रमगड : विक्रमगड तालुक्‍यातील 11 अंगणवाड्यांची बांधकामे रेंगाळली असून तब्बल 98 अंगणवाड्यांना इमारतच मंजूर नसल्याचे समोर आले आहे. तालुक्‍यात एकूण 306 अंगणवाडी केंद्रे असून स्वतःची इमारत नसलेल्या 98 अंगणवाड्या आहेत. या अंगणवाड्यांना इमारती मंजूर केव्हा होणारस असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. ही बातमी वाचा ः येथे मिळणार विधी महाविद्यालयाला नवीन इमारत

ग्रामीण भागात महिला व बालकल्याण विभागामार्फत अंगणवाड्या चालविल्या जातात. अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी आदिवासी विकास उपयोजना नियोजन विभागातून मंजुरी मिळालेली होती. परंतु तालुक्‍यातील 2010 पासून शेलारपाडा, कावळे, कोळीपाडा, जनाठेपाडा, वेडगेपाडा, घोडीपाडा, चेरध्याचा पाडा, पिंपळपाडा, थेरोंडा, धापशीपाडा, चरी अशा 11 अंगणवाड्यांची बांधकामे अपूर्ण अवस्थेत आहेत.

या इमारती का झाल्या नाहीत, मंजूर निधीचे काय झाले, इमारतींचा शिल्लक निधी परत गेला का, असे प्रश्‍न नागरिक करत आहेत. याबाबत बालविकास अधिकारी शिनगारे यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले, याबाबत अनेक वेळा ग्रामपंचायतीना सूचना केल्या. परंतु ग्रामपंचायतींनी याकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तर गटविकास अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले, या प्रश्‍नाबाबत तातडीने बैठक घेण्यात येईल. तसेच चौकशी देखील करण्यात येईल. अपूर्ण अंगणवाडी केंद्राचे नाव, इमारत मंजूर वर्ष, मंजूर निधी केव - शेलारपाडा 2010-2011 4.00 लाख उटावली - कावळे 2013- 2014 6.60 लाख ओंदे- कोळीपाडा 2010- 2011 4.00 लाख ओंदे- जनाठेपाडा 2010- 2011 4.00 लाख केव -वेडगेपाडा 2013-2014 6.60 लाख खुडेद- घोडीपाडा 2013- 2014 6.60 लाख जांभा- चेरध्याचा पाडा 2013-2014 6.60 लाख. खडकी- पिंपळपाडा 2017-2018 6.60 लाख. थेरोंडा -धापशीपाडा 2017- 2018 6.60 लाख. तलवाडा- कडुपाडा 2017-2018 6.60 लाख. वेढे- चरी बु. 2017- 2018 6.60 लाख.

