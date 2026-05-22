Maharashtra Electricity: थेट ग्राहकांना शॉक! महावितरणची वीजगळती १५% वर; ८०० कोटींचा थेट भुर्दंड ग्राहकांवर..

-बापू सुळे मुंबई : राज्यभरात वीजपुरवठा करणाऱ्या महावितरणकडून दरवर्षी सुमारे १,५०० ते १,७०० कोटींहून (सुमारे एक लाख ७० हजार दशलक्ष) अधिक युनिट विजेचे वितरण केले जाते. त्यापैकी वीज आयोगाकडून ११ ते १२ टक्के वीजगळती मंजूर असताना, प्रत्यक्षात १५ टक्क्यांहून अधिक म्हणजेच जवळपास २५० कोटी (२५ हजार दशलक्ष) युनिट विजेची गळती होत आहे. चोरी आणि तांत्रिक कारणांमुळे वीजगळती होत असून, त्याची किंमत तब्बल ७०० ते ८०० कोटींपर्यंत असून, त्याचा थेट भुर्दंड वीजदरवाढीतून ग्राहकांना पडत आहे..महावितरणचे राज्यभरात सुमारे पावणेतीन कोटी वीजग्राहक असून, त्यांची दैनंदिन विजेची मागणी २५ ते २८ हजार मेगावाॅटपर्यंत आहे. महावितरणने वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून घेतलेली वीज आणि प्रत्यक्ष ग्राहकांना पुरवलेली वीज यामध्ये मोठी तफावत असल्याची परिस्थिती आहे. २०२५-२६ ते २०२९-३० या पाच वर्षांसाठी बहुवार्षिक वीजदर निश्चितीबाबत महावितरणने दाखल केलेल्या याचिकेवर वीज आयोगाने दिलेल्या आदेशातील वीजगळतीचे आकडे चक्रावणारे आहेत..२०२२-२३ ते २०२४-२५ या तीन वर्षांत महावितरणने दरवर्षी सरासरी दीड लाख दशलक्ष युनिटहून अधिक वीजखरेदी केली; मात्र प्रत्यक्षात विक्री केलेल्या विजेपैकी १५ टक्क्यांहून अधिक विजेची गळती दिसत आहे. २०२५-२६ या वर्षातील वीजगळतीचे आकडे अद्याप समोर आलेले नाहीत. वीज आयोगाकडून १२-१४ टक्के वीजगळती मंजूर असतानाही त्यापेक्षा अधिक गळती होत असल्याने त्याचा फटका दरवाढीच्या माध्यमातून ग्राहकांना बसत आहे. .महावितरणच्या ८०० कोटींच्या वीजगळतीचा थेट ग्राहकांवर भुर्दंड वीजगळती कमी करण्यासाठी वीज आयोगाकडून महावितरणला सातत्याने निर्देश दिले जात आहेत. २०२२-२३ मध्ये १४ टक्के, २०२३-२४ मध्ये १३, तर २०२४-२५ मध्ये ११.९६ टक्क्यांपर्यंत वीजगळती कमी करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले होते; मात्र प्रत्यक्षात दरवर्षी गळती कमी होण्याऐवजी अनुक्रमे १४.५६ टक्के, १५.८० टक्के, आणि १५.०६ टक्के अशी वाढताना दिसत आहे..महावितरणच्या विजेचा लेखाजोखा (आकडे दशलक्ष युनिटमध्ये)२०२१-२२ २०२२-२३ २०२३-२४ २०२४-२५वीजखरेदी १.४३ लाख १.५४ लाख १.६८ लाख १.७० लाखवीजविक्री १.२२ लाख १.३१ लाख १.४१ लाख १.४५ लाखवीजगळती २१ हजार २२.४५ हजार २६.६१ हजार २५.७२ हजारगळती झालेल्याविजेची किंमत ६३२ कोटी ६७३ कोटी ७९८ कोटी ७७१ कोटी.आयोग मेहरबान का?वीज आयोगाने २०२४-२५ या वर्षासाठी महावितरणची सुमारे ११.९६ टक्के वीजगळती मंजूर केली होती. महावितरणला आणखी शिस्त लावण्यासाठी आयोगाने मंजूर वीजगळतीची टक्केवारी आणखी कमी करणे अपेक्षित होते; मात्र २०२५-२६ या वर्षासाठी १७ टक्के वीजगळती मंजूर केली आहे. त्यानंतर दरवर्षी दीड टक्क्यांनी मंजूर गळती कमी केली आहे. त्यामुळे वीज आयोग २०२५-२६ वर्षासाठी एवढा का मेहरबान झाला, असा सवाल उपस्थित होत आहे..कामगिरी सुधारण्यासाठी महावितरणचे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. वीजगळती कमी करण्यासाठी वेगवगेळ्या उपाययोजना करीत असून, वीजचोरी पकडणे, तांत्रिक हानी कमी करण्यासाठी वितरण व्यवस्था अद्ययावत करण्यावर भर दिला जात आहे.- भारत पवार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण.महावितरणच्या वीजगळतीचे आकडे मोठे आहेत; मात्र ही गळती शेतकऱ्यांच्या नावावर खपवली जात असल्याने काही अंशी गळती कमी दिसत आहे. ग्राहकांना दिलासा द्यायचा असल्यास महावितरणने गळती कमी करणे हा एकमेव उपाय आहे.- डाॅ. अशोक पेंडसे,