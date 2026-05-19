Mumbai Port News: कंटेनरच्या कोंडीमुळे आयातदार धास्तावले ' जेएनपीए'त यंत्रणा कोलमडली; जहाजांच्या मार्ग बदलाचा फटका..

-सुजित गायकवाडनवी मुंबई : पश्चिम आशियातील युद्धाचे पडसाद देशाच्या सागरी व्यापारावर उमटू लागले आहेत. पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्वांत मोठे कंटेनर बंदर असलेल्या 'जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी' अंतर्गत (जेएनपीए) येणाऱ्या 'भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल'मध्ये गेल्या पंधरा दिवसांहून अधिक काळापासून आयातीत मालाचे हजारो कंटेनर अडकून पडले आहेत..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .जागतिक पातळीवर जहाजांचे मार्ग बदलल्यामुळे आणि वेळापत्रक विस्कळित झाल्यामुळे बंदरात मालाचा ओघ प्रचंड वाढला आहे, याचा फटका थेट भारतीय आयातदारांना बसताना दिसतो. 'जेएनपीए'ने एक प्रसिद्धी पत्रक जारी करून आपले हात झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. बंदरातील सर्व पाचही टर्मिनल्स सुरळीत सुरू असून, आत कोणतीही कोंडी नसल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. 'जेएनपीए'च्या मते खरी अडचण कंटेनर फ्रेट स्टेशन्स आणि कस्टम ब्रोकर्सनी पुरविलेल्या ट्रेलर आणि ड्रायव्हरच्या टंचाईमुळे निर्माण झाली आहे..सागरी व्यापारी नियमांनुसार, जहाजावरून माल उतरविल्यानंतर (डिस्चार्ज) कंटेनर बंदराबाहेर वाहून नेण्याचा कमाल 'टर्नअराउंड वेळ' ४८ तासांचा असतो. म्हणजेच ग्राहकांनी त्यांचे कंटेनर ४८ तासांत बाहेर काढणे बंधनकारक असते; मात्र गेल्या दीड महिन्यापासून 'जेएनपीए' बंदरामध्ये ही प्रक्रिया ठप्प आहे..सध्या टर्मिनलमध्ये एकापाठोपाठ एक जहाजे (बॅक-टू-बॅक व्हेसल्स) लागत असून, बंदराच्या आवारात प्रचंड वाहतूक कोंडी (ट्रॅफिक जाम) झाली आहे. यामुळे आयात कंटेनर एकामागोमाग एक अडकून पडत आहेत. अनेक उद्योग समूहांचे कंटेनरही याच कोंडीत अडकले आहेत..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...\rनियमाप्रमाणे ४८ तासांत कंटेनर बाहेर न आल्यास टर्मिनल व्यवस्थापनाकडून स्टोरेज चार्जेस लागू केले जातात. सद्यः स्थितीत माल बाहेर न येण्यास ग्राहक स्वतः जबाबदार नसतानाही शिपिंग लाइन्स आणि टर्मिनल व्यवस्थापन आपापल्या परीने अवाच्या सवा शुल्क वसूल करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.