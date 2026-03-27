Mumbai News : गुटखा-हुक्का प्रकरणात विभागाची वादग्रस्त भूमिका; जप्त माल सोडण्यास परवानगी, अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे प्रश्नचिन्ह

मुंबई - राज्याच्या अन्न आणि औषध विभागाच्या कारवाईनंतर जप्त करण्यात आलेल्या बेकायदा गुटखा आणि हुक्का उत्पादनांच्या प्रकरणात विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे..भिवंडीतील हाय स्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी आणि पुण्यातील सोएक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड या कंपन्यांवर टाकलेल्या छाप्यांमध्ये सुमारे दहा कोटी रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला होता. या कारवाईनंतर संबंधित कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. सुरुवातीला पुणे व भिवंडी येथील न्यायालयांनी जप्त माल सोडण्यास नकार देत अटक केलेल्या व्यक्तींना जामीनही नाकारला. त्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली..न्यायालयानेही प्राथमिक टप्प्यात गुन्हा रद्द करण्यास नकार देत शासकीय प्रयोगशाळेच्या अहवालाच्या आधारे कठोर भूमिका घेतली. दरम्यान, पुनर्विचार याचिकेदरम्यान अन्न व औषध विभागाच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या भूमिकेमुळे प्रकरणाला नवे वळण मिळाले. विभागाचे आयुक्त श्रीधर डुबे पाटील तसेच सचिव धीरजकुमार यांनी जप्त माल नष्ट करण्याऐवजी पोलिस संरक्षणात परराज्यात नेण्यास हरकत नाही, अशी न्यायालयात भूमिका घेतली..शासकीय प्रयोगशाळेच्या तपासणीत संबंधित उत्पादनांमध्ये मोलॅसिस, सुक्रोज, ग्लिसरीन, सुगंधी सुपारी आणि निकोटिन आढळून आले होते. त्यामुळे सुगंधी द्रव्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ही कारवाई करण्यात आली होती. तरीही जप्त माल सोडण्यास परवानगी मिळाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात प्रतिबंधित उत्पादने तयार करून ती इतर राज्यांत विक्रीसाठी पाठवण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची चर्चा आहे..राज्यात अशा अनेक कंपन्या आहेत. सर्वांवर सारखीच कारवाई झाली पाहिजे. फक्त काही कंपन्यांवरच कारवाई केल्यामुळे आम्ही ही भूमिका घेतली. आणि हे सर्व नियमांनुसारच केले आहे.- धीरज कुमार, सचिव, अन्न व औषध विभाग.