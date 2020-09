मुंबईत कोव्हिडची स्थिती चिंताजनक; तब्बल 33 लाख लोकं कंटेंन्मेंट झोनमध्ये; सहा महिन्यानंतर आकड्यांमध्ये घट नाही

मुंबई : कोरोना संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी पालिका प्रशासन आतोनात प्रयत्न करतेय. मात्र सहा महिन्यानंतर ही मुंबईतील 33 लाखाहून अधिक नागरिक कंटेन्मेंट झोन मध्ये आहे. त्यामुळे मुंबईतील चिंता कायम असल्याचे दिसते. कृषी सुधारणा विधेयकावरून महाविकास आघाडीत ठिणगी; शिवसेना - राष्ट्रवादीच्या भूमिकेवर कॉंग्रेसचा आक्षेप मुंबईत 611 एँक्टीव्ह केंटेन्मेंट झोन आहेत. त्यात 7 लाख 8 हजाराहून अधिक घरांचा समावेश आहे. तर 33 लाख 9 हजाराहून अधिक लोकं सध्या कंटेन्मेंट झोन मध्ये आहेत. गेल्या सहा महिन्यात आतापर्यंत 1,048 कंटेंन्मेंट झोन शिथिल करण्यात आले आहेत. कंटेंन्मेंट झोन मधील 9,865 इमारती सील करण्यात आल्या आहेत. त्यात 2 लाख 9 हजार इमारतींचा समावेश आहे. तर 11 लाख 5 हजार लोकं वास्तव्यास आहेत. आतापर्यंत 25,948 इमारती ह्या केंटेंन्मेंट झोन मधून वगळण्यात आल्या आहेत.

मुंबईतील 24 विभागांपैकी आर मध्य आणि आर दक्षिण विभागात हजाराहून अधिक इमारती सील कऱण्यात आल्या आहेत. आर मध्य मध्ये 1,335 तर आर दक्षिण मध्ये 1,010 इमारती सील कऱण्यात आल्या आहेत. तर 6 विभागात प्रत्येकी 500 हून अधिक इमारती सील करण्यात आल्या आहेत. ई विभागात सर्वाधिक कमी म्हणजे 37 इमारती सील करण्यात आल्या आहेत. आज दिवसभर मीही अन्नत्याग करणार: शरद पवार मुंबईत आतापर्यंत एकूण 1,84,313 बाधित झाले असून 27,664 एँक्टीव्ह रूग्ण आहेत. त्यात 18375 लक्षणं विरहीत रूग्ण असून 7966 रूग्णांना लक्षणे जाणवत आहेत. तर 1323 रूग्ण गंभीर आहेत. आतापर्यंत 147807 रूग्णांना घरी सोडण्यात आले असून 8466 रूग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यूदर 5 टक्के इतका आहे. मुंबईतील दैनंदीन चाचण्या वाढवण्यात आल्या आहेत. शिवाय मृत्यूदरावर विशेष लक्ष देण्यात आलं असून मृत्यूदर कमी कऱण्यावर भर देण्यात येत आहे. गंभीर रूग्णांच्या उपचारासाठी खासगी रूग्णालयांतील तज्ञ डॉक्टरांचे मार्गदर्शन ही घेण्यात येत आहे.

आय एस चहल ,

आयुक्त , महापालिका सील इमारती - 9865

घरांची संख्या - 2,09,000

लोकसंख्या - 11,05,000

शिथिल इमारती - 25,948 एकूण रूग्णसंख्या - 1,84,313

एँक्टीव्ह रूग्ण - 27,664

लक्षणे विरहीत रूग्ण - 18,375

लक्षणे असलेले रूग्ण - 7,966

गंभीर रूग्ण - 1,323

बरे झालेले रूग्ण - 1,47,807

मृत्यू - 8466 ---------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

