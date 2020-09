काँग्रेसच्या बड्या नेत्याला कोरोनाची लागण; संपर्कात आलेल्यांनी चाचणी करून घेण्याचे आवाहन

मुंबई - राज्यात कोरोनाचे थैमान वाढत दिवसेंदिवस वाढतच आहे. लोकप्रतिनिधींनाही कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले आहे. काँग्रेसचे महाराष्ट्राचे प्रभारी एच के पाटील यांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती समोर आली आहे.. नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठीही सह्याद्री वाहिनीवर कार्यक्रम; लवकरच वेळापत्रक होणार जाहीर एच के पाटील हे गेल्या आठवड्यात एक दिवस मुंबईला आले होते. त्यावेळी पाटील यांनी कॉंग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेटही घेतली होती, या बैठकीला बाळासाहेब थोरात, विजय वड्डेटीवार, अमित देशमुख, अशोक चव्हाण इत्यादी बडे नेते उपस्थित होते. त्यानंतर पाटील यांना काहीसे अस्वस्थ वाटू लागल्याने त्यांनी कोरोनाची चाचण केली होती. त्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आपल्या संपर्कात आल्याल्यांनीही चाचणी करून घ्यावी असे आवाहन त्यांनी केले आहे. याआधीही राज्यातील बड्या लोकप्रतिनिधींना कोरोनाने बाधित केल्याचे समोर आले होते. मुंबई महापालिकेची मास्क न वापरणाऱ्यांवर कारवाई सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न वापरणाऱ्यावर महापालिकेने कारवाईचा वेग वाढवला आहे. एप्रिलपासून 4 महिन्यात 4 हजार 989 जणांवर कारवाई करण्यात आली होती. गेल्या 13 दिवसात 9 हजार 218 जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. महापालिकेने आतापर्यंत 52 लाख 76 हजाराचा दंड वसूल केला आहे. पहाटेपासूनच महापालिकेची पथक मास्क न वापरणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात करत आहेत.

