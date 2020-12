मुंबईत कोरोना संसर्ग नियंत्रणात! 13 दिवसांत 105 दिवसांनी रुग्ण दुपटीत वाढ

मुंबई :दिल्लीत कोरोनाचा कहर पुन्हा एकदा झाल्याने मुंबई हाय अलर्टवर होती. त्यातच रुग्ण दुपटीच्या कालावधीत झपाट्याने होणारी घसरण यामुळे पालिकेच्या आरोग्य विभागाची चिंता वाढली होती. मात्र आरोग्य विभागाने राबवलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे कोरोना नियंत्रणात आला असून रुग्ण दुपटीच्या कालावधीत 13 दिवसांत 105 दिवसांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागासह मुंबईकरांची चिंता कमी होत आहे. मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा दिवाळीनंतर मुंबईत कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. परंतु आरोग्य विभागाने राबवलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे कोरोना नियंत्रणात आणण्यात पालिकेच्या आरोग्य विभागाला यश येत आहे. वाढत्या रुग्ण संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आल्याने रुग्ण दुपटीच्या कालावधीतही वाढ होऊ लागली आहे. राज्यात 390 एसटी कर्मचाऱ्यांचा कोरोनाशी लढा सुरू; आतापर्यंत 98 कर्मचाऱ्यांनी गमावले प्राण 1 नोव्हेंबरला रुग्ण दुपटीचा कालावधी घसरत 213 दिवसांवर पोहोचला होता. तर रुग्ण वाढीचा सरासरी दर 0.33 टक्क्यांवर पोहोचला होता. मात्र, आरोग्य विभागाने राबवलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे कोरोना नियंत्रणात आणण्यात पालिका यश आले आहे. 13 दिवसांत तब्बल 105 दिवसांची रुग्ण दुपटीच्या कालावधीत वाढ झाल्याने कोरोना आटोक्यात येत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. तारीख रुग्ण दुपटीचा कालावधी रुग्ण वाढीचा सरासरी दर 1 डिसेंबर 213 0.33 टक्के 5 डिसेंबर 257 0.27 टक्के 10 डिसेंबर 302 0.23 टक्के 13 डिसेंबर 318 0.22 टक्के Corona infection under control in Mumbai! Patients doubled in 105 days at 13 days ----------------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

