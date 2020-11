मुंबईत कोरोनाचा प्रार्दुभाव पुन्हा वाढतोय? एकूण रुग्णांचा आकडा तीन लाखांच्या जवळ

मुंबई: कोरोनानं सर्वत्र थैमान घातलं आहे. काही प्रमाणात नियंत्रणात आलेल्या कोरोनानं पुन्हा एकदा डोकंवर काढलेलं दिसत आहे. मुंबईत कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रशासनानं विविध पातळीवर प्रयत्न केले. मात्र पुन्हा शहरात कोरोनाबाधिताचा आकडा दिवसेंदिवस वाढताना दिसतोय. रविवारी 1,135 नवे रुग्ण सापडलेत. त्यामुळे मुंबईतील एकूण रुग्णसंख्या 2,75,707 झाली आहे. काल 19 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 10,673 वर पोहोचला आहे. रविवारी 618 रुग्ण बरे झाले असून आतापर्यंत 2,52,127 रूग्ण बरे होऊन घरी गेले. रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 92 टक्के इतका झाला आहे. मुंबईत रुग्ण दुपटीचा दर 258 दिवसांवर गेला आहे. 21 नोव्हेंबरपर्यंत एकूण 17,73,989 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. 15 नोव्हेंबर ते 21 नोव्हेंबर दरम्यान कोविड रुग्णवाढीचा दर 0.27 इतका आहे. मुंबईत रविवारी नोंद झालेल्या 19 मृत्यूंपैकी 18 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. रविवारच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 12 पुरुष तर 7 महिलांचा समावेश होता. एकूण मृत झालेल्या रुग्णांपैकी दोघांचे वय 40 च्या खाली होते. 3 रुग्ण 40 ते 60 वर्षादरम्यान होते तर 14 रुग्णांचे वय 60 वर्षावर होते. अधिक वाचा- दोन वर्ष रखडलेल्या पत्रीपुलांच्या गर्डर लॉचिंगचे काम अखेर पूर्ण मुंबईत 365 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले असून सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 4,168 इतकी आहे. बाधित रूग्णांच्या संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात 5,669 अति जोखमीचे व्यक्ती आले त. त्यामुळे कोविड कोळजी केंद्रात दाखल कऱण्यात येणाऱ्यांची संख्या देखील वाढत असून रविवारी कोविड काळजी केंद्र 1 मध्ये 436 अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. राज्यात 5,753 नवे रुग्ण रविवारी राज्यात 5,753 रूग्णांचे निदान झाले असून राज्यातील एकूण रूग्णांची संख्या 17,80,208 इतकी झाली आहे. काल राज्यात 50 रूग्णांच्या मृत्यूंची नोंद झाली असून मृत्यूदर 2.62 इतका झाला आहे. राज्यात रविवारी एकूण 81,512 ऍक्टिव्ह रुग्ण असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. अधिक वाचा- तिसऱ्या समन्सनंतर कंगना राणावत आज चौकशीसाठी हजर राहणार? राज्यात काल दिवसभरात 4,060 रुग्ण बरे झाले असून आतापर्यंत 16,51,064 रुग्ण कोरोनामुक्त झालेत. रूग्ण बरे होण्याचा दर 92.75 टक्के इतका आहे. गेल्या महिन्याभरात राज्यात नवीन निदान झालेल्या रुग्णांसह बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ही वाढली असून ऍक्टीव्ह रूग्णांची संख्या कमी झाली आहे. ----------------------------------- (संपादन- पूजा विचारे) Corona infestation rise again in Mumbai total number of patients is close to three lakh

