मुंबईत आज कोरोनाच्या ५० नव्या रुग्णांची भर; तर शून्य मृत्यूची नोंद

मुंबई : मुंबईत आज कोरोनाच्या ५० नव्या रुग्णांसह (corona new patients) शून्य मृत्यूची नोंद झाली. मार्च महिन्यात आतापर्यंत चौदा वेळा शून्य मृत्यूची (zero corona deaths) नोंद झाली आहे. कोविडची तिसरी लाट (corona third wave) सुरू झाल्यापासून मुंबईत २४ वेळा शून्य मृत्यूची नोंद झालेली आहे. आज आढळलेल्या ५० नव्या रुग्णांमुळे मुंबईतील एकूण रुग्णांची संख्या १० लाख ५७ हजार ३४० वर पोहोचली आहे.

आजच्या रुग्णांपैकी ४६ (९२ टक्के) रुग्ण लक्षणविरहित आहे. मुंबईत आजही शून्य मृत्यूंची नोंद झाल्याने मृतांचा एकूण आकडा १६,६९२ वर स्थिर आहे. आज ६० रुग्ण कोरोनामुक्त झाले असून आतापर्यंत १० लाख ३७ हजार ४४० रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. बरे होण्याचे प्रमाण ९८ टक्क्यांवर पोचले आहे. सध्या मुंबईत एकूण ३२४ सक्रिय रुग्ण आहेत.