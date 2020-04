दिलासा ! धारावीसह 'या' ठिकाणची कोरोनाची परिस्थिती येतीये नियंत्रणात, वाचा

मुंबई : धारावीमध्ये शुक्रवारी 6 कोरोना पॉझिटिव्ह सापडले. गेल्या काही दिवसांपासून धारावीत रोज आढळणाऱ्या बाधितांपेक्षा हा आकडा अत्यंत कमी असल्याने परिस्थिती नियंत्रणात येत असल्याचे दिलासादायक चित्र निर्माण झाले आहे. गुरुवारीच (ता. 23) धारावीत तब्बल 25 रुग्ण आढळले होते. तसेच, तसेच, दादर आणि माहीममध्येही प्रत्येकी केवळ 1 रुग्ण सापडला. हे ही वाचा : RTE: पालकांनो चिंता नको! लॉकडाऊननंतर निवड झालेल्या शाळेतच पाल्याला प्रवेश मिळणार धारावीतील एकूण रुग्णांची संख्या 220 वर पोहोचली आहे. कल्याणवाडी, जनता नगर, बनवारी कंपाऊंड, मौलाना आझाद नगर मध्ये शुक्रवारी नवे रुग्ण सापडले. त्यात चार महिलांचा समावेश आहे. गोपीनाथ कॉलनीतील एका बाधिताचा मृत्यू झाला असून मृतांची संख्या 14 वर पोहोचली आहे. धारावी प्रमाणेच दादर आणि माहीममधील परिस्थितीही नियंत्रणात आली असून तिथे प्रत्येकी एक रुग्ण सापडला आहे. दादरमधील रुग्णांची संख्या 29; तर माहीममधील रुग्णांची संख्या 25 झाली आहे. Corona situation in Dharavi, Dadar, Mahim is under control

Web Title: Corona situation in Dharavi, Dadar, Mahim is under control