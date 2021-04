Corona Virus: मुंबईत चाचण्यांच्या संख्येत घट

मुंबई: मुंबईतील दैनंदिन कोविड चाचण्यांची संख्या कमी झाली असून त्यामुळे नव्या रुग्णांची संख्या कमी दिसत असल्याचे बोलले जाते. मंगळवारी मुंबईत 30 हजार 428 लोकांच्या चाचण्या केल्या गेल्या. गेल्या आठवड्याभरापासून दैनंदिन चाचण्यांमध्ये घट दिसत असून साधारणता 20 हजार चाचण्या कमी झाल्या आहेत.

यापूर्वी दैनंदिन 60 हजारांहून अधिक चाचण्या होत होत्या. त्यात आता निम्याने घट झाली आहे.

मंगळवारी 30 हजार 428

सोमवारी 28 हजार 328

रविवारी 40 हजार 298 चाचण्या केल्या गेल्या.

मुंबईत बाधित होण्याचे प्रमाण काहीसे घटले आहे. त्यामुळे पॉझिटिव्हीटी रेट देखील कमी झाला असल्याचे पालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ मंगला गोमारे यांनी सांगितले. गरजेनुसार चाचण्या गेल्या जात असून केंद्र किंवा पथकांची संख्या कमी केलेली नाही. रुग्णांची संख्या कमी झाल्याने चाचण्यांची संख्या देखील कमी झाल्याचे डॉ गोमारे म्हणाल्या.

पॉझिटिव्हीटी दर कमी होऊन 11.91 पर्यंत खाली आला आहे. आतापर्यंत 52,02,490 चाचण्या करण्यात आल्या असून ऍक्टिव्ह रुग्णांची संख्या 66 हजार 045 इतकी आहे.

