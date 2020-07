कोरोनाच्या मुंबईतील परिस्थितीबाबत गुड न्यूज; आदित्य ठाकरेंनी केलं ट्विट

मुंबई - भारतात दिवसेंदिवस कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांची संख्या वाढत असताना मुंबईमधून एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. गेल्या तीन महिन्यात पहिल्यांदाच मुंबईत कोरोना रुग्णांची संख्या कमी झाल्याची माहिती राज्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली. आदित्य ठाकरे यांनी ट्विटरवरून याची माहिती दिली असून मुंबईत आज फक्त 700 कोरोना रुग्ण आढळले असल्याचे ट्विट त्यांनी केले. तसंच आतापर्यंत सर्वाधिक 8776 जणांच्या कोरोना टेस्ट केल्यानंतरही इतके कमी रुग्ण सापडले आहेत असंही आदित्य ठाकरे म्हणाले.

ट्विटरवर आदित्य ठाकरे म्हणाले की, बीएमसीकडून सुरु कऱण्यात आलेल्या चेस द व्हायरस मोहिमेअंतर्गत मुंबईत कोरोनाच्या चाचण्या वाढवण्यात येणार आहेत. हा पॅटर्न संपूर्ण महाराष्ट्रातही लागू करण्यात येणार आहे. मुंबईतील ही गूड न्यूज शेअर करताना आदित्य ठाकरे यांनी नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहनही केलं आहे. यामुळे बिनधास्त न होऊन मास्क न घालता फिरू नका. कोरोनाला हरवायचं आहे असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

The good news: Only 700 cases today in Mumbai & that too with highest testing till date in Mumbai in a single day(8776).This is chase the virus in full capacity. A major relief after 3 months.

Caution: don’t let the guard down! Don’t let your mask down! Only get numbers down!

