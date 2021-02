धारावी पुन्हा एकदा हॉटस्पॉटच्या दिशेनं? माहिममध्येही सक्रिय रुग्णांच्या संख्येत वाढ

मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईतील रुग्ण संख्या वाढत आहे. धारावीत कमी झालेली रुग्णसंख्या पुन्हा वाढू लागली आहे. दरम्यान, धारावीपेक्षा माहिममध्ये सक्रिय रुग्णांची संख्या अधिक आहे. माहिममध्ये 122 सक्रिय रुग्णांची संख्या आहे. त्याच्या पाठोपाठ दादरमध्ये 91 आणि धारावीत 21 सक्रिय रुग्ण आहेत. दरम्यान शनिवारी माहिमध्ये 8, धारावीत 07 आणि दादरमध्ये 03 रुग्णांची नोंद झाली आहे. आतापर्यंत 13954 पॉझिटिव्ह केसेसची नोंद या तिन्ही परिसरात झाली आहे. या तिन्ही परिसरातून 13 हजार 84 रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. दरम्यान, 18 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. मुंबईत चिंताजनक परिस्थिती मुंबईत रुग्णवाढ सुरूच असून शनिवारी 897 नवे रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्णसंख्या 3 लाख18 हजार 207 झाली आहे. काल 571 रुग्ण बरे झाले असून आतापर्यंत 2 लाख 99 हजार 6 रूग्ण बरे होऊन घरी गेले. मुंबईत मृत्यूदर मात्र अद्याप नियंत्रणात असून काल केवळ 3 रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली. एकूण मृतांचा आकडा 11 हजार 438 इतका झाला आहे. हेही वाचा- इंधनवाढीचा भडका! भविष्यातही इंधन दरवाढ सुरुच राहणार, अर्थतज्ज्ञांचा इशारा मुंबईत रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 94 टक्के इतका झाला आहे. तर रुग्ण दुपटीचा दर 371 दिवसांवर गेला आहे. कोविड रुग्णवाढीचा दर 0.19 इतका आहे. आतापर्यंत पर्यंत एकूण 31 लाख 17 हजार 294 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. --------------------------------- (संपादन- पूजा विचारे) Corona Virus Updates Mahim has more Corona active patients than Dharavi

