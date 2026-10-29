Bhiwandi News: महापौरांच्या कार्यालयात नगरसेविकेच्या पतीची स्टंटबाजी; अचानक केबिनमध्ये घुसत महापौरांची खुर्ची ओढून...

भिवंडी : नगरसेविकांच्या पतींकडून पालिका मुख्यालयात रुबाब दाखवण्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. यामुळे पालिका अधिकारी, कर्मचारी आणि सुरक्षा रक्षकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे..महापौर नारायण चौधरी कार्यालयात उपस्थित नसतानाही सुरक्षा रक्षकांच्या विरोधाला न जुमानता सोमवारी (ता. २६) नगरसेविका नगमा सिद्दिकी यांचे पती सुलतान सिद्दिकी थेट मुख्य केबिनमध्ये घुसले. त्यांनी थेट महापौरांची रिकामी खुर्ची ओढून घेत, तिच्यासमोर बसून परिसरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबतची कैफियत मांडली. .Mhada: म्हाडाचे घर आणखी स्वस्त होणार! घरांच्या किमती ७-१० टक्क्यांनी घटणार; प्राधिकरणाच्या बैठकीत लवकरच निर्णय.या प्रकाराचा व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल झाला. महापौरांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या दालनात शिरून केलेल्या वर्तनामुळे या घटनेची जोरदार चर्चा सुरू आहे..काही नगरसेविकांचे पती हेच नगरसेवक असल्याच्या आविर्भावात वावरताना दिसतात. मागील महिन्यात एका नगरसेविकेच्या मुलाला सुरक्षा रक्षकाने नगरसेवकांच्या आरक्षित जागेत वाहन उभे करण्यास मनाई केली. त्यावेळी तिच्या पतीने सुरक्षा रक्षकांना अर्वाच्च शिवीगाळ केली होती..Mumbai News: मुंबई हायकोर्टात ड्रामा! निकाल विरोधात गेला, महिलेला संताप अनावर झाला; न्यायमूर्तीवर पर्स फेकून....गुन्हा दाखल होणार !मी दालनात नसताना तिन्हाईत व्यक्तीने दालनात घुसून जो प्रकार केला त्याचा निषेध नोंदवतो. प्रशासनाकडे या प्रकाराविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. शहराचे काम करायला बसलो आहे. मी कोणाच्या दबावाखाली काम करणारा नाही. या शहराच्या विकासासाठी मी महापौरपदाच्या खुर्चीत बसलो आहे, अशी प्रतिक्रिया महापौर नारायण चौधरी यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.