मुंबई

Bhiwandi News: महापौरांच्या कार्यालयात नगरसेविकेच्या पतीची स्टंटबाजी; अचानक केबिनमध्ये घुसत महापौरांची खुर्ची ओढून...

Bhiwandi Municipal Corporation: महापौरांच्या कार्यालयात नगरसेविकेच्या पतीने स्टंटबाजी केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी जोरदार चर्चा सुरू आहे.
Bhiwandi Municipal Corporation

Bhiwandi Municipal Corporation

ESakal 

सकाळ वृत्तसेवा
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भिवंडी : नगरसेविकांच्या पतींकडून पालिका मुख्यालयात रुबाब दाखवण्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. यामुळे पालिका अधिकारी, कर्मचारी आणि सुरक्षा रक्षकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

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