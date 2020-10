मुंबई कोरोनाचा पुन्हा भडका, आज दोन हजारांवर नवीन रुग्ण आढळलेत

मुंबई, ता. 07 : मुंबईत आज तब्बल 2,448 नवीन रुग्ण आढळेल असून मुंबईतील एकूण रुग्णसंख्या आता 2,19,938 झाली आहे. मुंबईत आज 46 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे रमुन मृतांचा आकडा 9,245 वर पोचला आहे. मुंबईत आज 2,257 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. तर मुंबईतील रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 83 टक्के इतका झाला आहे. मुंबईत आज नोंद झालेल्या 46 मृत्यूंपैकी 39 जणांना दीर्घकालीन आजार होते

आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 33 पुरुष तर 13 महिलांचा समावेश होता.

एकूण मृत झालेल्या 46 रुग्णांपैकी एकाचे वय 40 वर्षा खालील आहे.

तर 16 रुग्ण 40 ते 60 वर्षादरम्यान होते

29 रुग्णांचे वय 60 वर्षांवर होते. महत्त्वाची बातमी : तब्बल ९ अटींवर रिया चक्रवर्तीला झाला जामीन मंजूर, अटींची पूर्तता न झाल्यास रद्द होऊ शकतो जामीन आज 2,257 रुग्ण बरे झाले असून आज पर्यंत 1,83,742 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले. मुंबईत रुग्णदुपटीचा दर 67 दिवसांवर गेला आहे. तर 6 ऑक्टोबरपर्यंत एकूण 12,04,081 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. 30 सप्टेंबर ते 6 ऑक्टोबर दरम्यान कोविड रुग्णवाढीचा दर 1.04 इतका आहे. मुंबईत 651 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. तर सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 10,097 असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात असलेले 11,429 अति जोखमीचे रुग्ण आहेत. सध्या कोविड केअर सेंटर 1 मध्ये 1,438 अति जोखमीचे संपर्क उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहेत.

