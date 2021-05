महाराष्ट्रात येताय? मग ही कागदपत्रं सोबत ठेवाच...

मुंबई: महाराष्ट्रात लॉकडाउन (Maharashtra Lockdown) ३१ मे पर्यंत वाढवण्यात येणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी बुधवारी दिली. त्यानंतर गुरूवारी शासन आदेशानुसार वाढीव कालावधीसाठी (Lockdown Extension) काही नवे नियम जाहीर (New Guidelines) करण्यात आले. त्यात, महत्त्वाची बाब म्हणजे, बाहेरील राज्यांतून कोणीही महाराष्ट्रात येत असेल तर त्या व्यक्तीसाठी काही कागदपत्रं (Required Documents) सोबत असणं अनिवार्य असल्याचे सांगण्यात आले. 'परराज्यातून महाराष्ट्रात कोणत्याही मार्गाने येणाऱ्या अत्यावश्यक सेवेतील लोकांसाठी RT-PCR रिपोर्ट महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्रात यायचं असेल तर प्रवाशांनी ४८ तास आधीचा कोरोना निगेटिव्ह असल्याचा रिपोर्ट सोबत ठेवणं बंधनकारक असणार आहे. त्यासोबत प्रवासाचे कारणही तपासले जाणार आहे. हा नियम १५ मे पासून लागू होणार आहे', अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. (Covid Negative RT PCR report is must if you want to enter Maharashtra Clarifies Minister Rajesh Tope)

हेही वाचा: "उद्धव ठाकरे, तुम्ही कितीही PR एजन्सी नेमल्यात तरी..."

"राज्यातील लॉकडउन ३१ मे पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. सध्या असलेले नियम अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. राज्यांतर्गत प्रवासावर निर्बंध असणार आहेत. APMCमार्केटमध्ये गर्दी होते. त्याबद्दल स्थानिक प्रशासन निर्णय घेतील. काही ठिकाणी नियमांमध्ये शिथिलता आणली जाईल. कार्गो आणि विमानतळ कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची मुभा आहे", अशीही माहिती टोपे यांनी दिली.

हेही वाचा: 'सामान्य माणसासाठी नियम पण शिवसैनिकांसाठी नाही?'

"१८ ते ४४ वयोगतील नागरिकांना लशीची उपलब्धता झाल्यानंतर कार्यक्रम सुरू करता येणार आहे. यासाठी केंद्राने मदत करून कोविशील्ड आणि कोव्हॅक्सिनचा पुरवठा करावा. लॉकडउन महत्वाचा आहे. कोविड रोखण्यासाठी केलेल्या नियमांचं साऱ्यांनी पालन करावं", असे आवाहन त्यांनी केलं. ज्या जिल्ह्यात राज्यात कमी लसीकरण झालंय, तिथे लसीकरण वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही टोपे यांनी स्पष्ट केले.