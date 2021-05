'सामान्य माणसासाठी नियम पण शिवसैनिकांसाठी नाही?'

मुंबई: वांद्रयामध्ये आज शिवसेनेने एका लसीकरण केंद्राचे (Vaccination center) उद्घाटन केले. यावेळी शिवसैनिकांनी लसीकरण केंद्रावर एकच गर्दी केली होती. त्यावरुन वांद्रयाचे शिवसेना आमदार झीशान सिद्दीकी (Zeeshan Siddique) यांनी सेनेवर सडकून टीका केली आहे. "महाराष्ट्रात लॉकडाउन आहे. सर्वत्र कलम १४४ लागू आहे. (Rules only for common man and not for Shiv Sena? Zeeshan Siddique)

पण शिवसेनेचे नगरसेवक आणि शेकडो कार्यकर्ते लसीकरण केंद्राच्या उद्घाटनासाठी गर्दी करतात. नियम हे फक्त सामान्य माणसासाठी आहेत, शिवसेनेसाठी नाहीत का? एक माणूस लस घेणार आणि बाकीचे फोटो काढण्यासाठी गर्दी करणार" अशी टीका झीशान सिद्दीकी यांनी केली.

त्यांनी आपले टि्वट सीएमओ महाराष्ट्र, आदित्य ठाकरे आणि महापालिकेला टॅग केले आहे. "शिवसेना उत्सव असल्यासारखे लसीकरण केंद्राचे उद्गघाटन करतेय. लसींपेक्षा पोस्टर्स जास्त आहेत. शिवसेनेने स्वत:च्या पक्ष निधीमधुन या लसी विकत घेतल्या आहेत का? महाविकास आघाडीचा उल्लेख मला कुठेही दिसला नाही. अशा प्रकारचा देखावा बंद करा, हे आपले कर्तव्य आहे" अशी टीका झीशान सिद्दीकी यांनी केली.

याआधी सुद्धा विभागातील लसीकरण केंद्राच्या उद्घाटनाचे निमंत्रण न मिळाल्याने झीशान सिद्दीकी यांनी शिवसेनेवर टीका केली होती. शिवसेना उमेदवाराचा पराभव करुन विजयी झाल्याबद्दल विभागात होणाऱ्या सर्व सरकारी कामांपासून दुर ठेवले जाते असा आरोपच काँग्रेसने केला होता.

शिवसेनेचे माजी महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर यांचा पराभव करुन आपण विजयी झालो आहोत. त्यामुळेच या मतदार संघात होणाऱ्या कार्यक्रमांचे निमंत्रण दिले जात नाही. ही पहिलीच वेळ नसून अनेक वेळा असे प्रकार झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.