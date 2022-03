Mumbai Police: आता दुकानात मिळणार मुंबई पोलिसांची कॅप, शर्ट, स्वेटशर्ट अन् ट्रॅक पॅन्ट

लवकरच मुंबई पोलिसांच्या अनेक वस्तू सर्वजण खरेदी करू शकतात. मुंबई पोलिसांची कॅप, शर्ट, स्वेटशर्ट आणि ट्रॅक पॅन्ट अशा विविध वस्तू विविध दुकानांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध असतील. मुंबईचे पोलिस आयुक्त संजय पांडे (Sanjay Pandey) यांनी रविवारी ही घोषणा केली. या विविध प्रकारच्या मालाचे फोटो त्यांनी फेसबुकवर शेअर केले आहेत.

पोलिस आयुक्तांच्या म्हणण्यानुसार मुंबई पोलिस कॅप, टी-शर्ट, स्वेटशर्ट आणि ट्रॅक पॅन्टअसा माल विक्रीसाठी उपलब्ध करून देतील. त्यांच्या फेसबुकवर शेअर केलेल्या छायाचित्रांमध्ये पाण्याच्या बाटल्या, परफ्यूम आणि जर्कींग अशा गोष्टींचाही समावेश आहे. (Mumbai police to launch their merchandise, to be sold at stores)

हेही वाचा: Mumbai Police Commissioner: मुंबई पोलिस आयुक्त पद आणि वाद

मुंबई पोलिसांच्या माध्यमातून सुरु केलेल्या "संडे स्ट्री" उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचंही त्यांनी सांगितले. संजय पांडे यांनी पुढील रविवारी 3 एप्रिल रोजी जेव्हा "संडे स्ट्रीट" होईल तेव्हा कॅपचे मोफत वाटप करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

या टोप्या पोलिसांप्रमाणे नसून त्या नियमित टोप्यांसारख्या असतील. परदेशात अशा प्रकारच्या टोप्या लोकांसाठी उपलब्ध असतात, असे पांडे यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा: मुंबईकरांना मनोरंजन, योग, स्केटींग, सायकलिंगसाठी 'संडे स्ट्रीट'; पोलिसांचा उपक्रम

'संडे स्ट्रीट' उपक्रमाचा एक भाग म्हणून रविवारी सकाळी ६ ते १० या वेळेत मुंबईतील विविध भागांतील सहा रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करून ते मुंबईकरांसाठी तणावमुक्त करण्यासाठी विविध उपक्रमांसाठी खुले करण्यात आले.

पांडे यांनी या मालाची छायाचित्रे शेअर केली आहेत. या उत्पादनांची विक्री केल्यानंतर उभारलेला निधी पोलिस वेलफेअरला वापरला जाईल असंही त्यांनी सांगितले.