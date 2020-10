पार्सल घेण्यासाठी थांबलेल्या महिलेवर कोसळली क्रेन, पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर पहाटे भीषण अपघात

मुंबई : मुंबईतील पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर अंधेरी येथे हायवेनजीक एक अपघात झालाय. सकाळी 6 वाजता मेट्रोची एक क्रेन वांद्रेच्या दिशेने येत असताना गुंदवली बस स्थानकाजवळ आदळली. या क्रेन चालकचे नियंत्रण सुटून सदर बस स्टॉपला आदळली. हा अपघात इतका भीषण होता की, क्रेनचे दोन तुकडे झाले आणि त्यातील एक भाग थेट बस स्टॉपवर उभ्या असलेल्या महिलेच्या अंगावर कोसळला. या अपघातामध्ये महिलेचा मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार फाल्गुनी पटेल असं या मृत महिलेचे नाव आहे. या महिलेसोबत आणखी 3 जण या भीषण अपघातात जखमी झाले असून त्यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. महत्त्वाची बातमी : राज्यपाल विरुद्ध राज्य, पुन्हा वाद पेटण्याची शक्यता; आमदार नियुक्तीसाठी कडक नियम? आज सकाळी सहा वाजता हा भीषण अपघात झालाय. सदर मृत महिला पार्सल घेण्यासाठी गुंदवली बस स्टॉपवर उभी असल्याची माहिती मिळतेय. त्याचवेळेला मेट्रोच्या कामाची क्रेन रस्त्यावरून जात असताना तिचा बस स्टॉपवर आदळून अपघात झाला. दुर्दैवाने क्रेनचा काही भाग अंगावर कोसळल्याने या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. या भीषण अपघातात आणखीन तिघे अधिक काही रिक्षांचे देखील नुकसान झालेले आहे. crane crashed to the bus stop at western express highway one lady died in accident

Web Title: crane crashed to the bus stop at western express highway one lady died