मुंबई

CM Devendra Fadnavis : हा तर ‘वाचूननामा’; देवेंद्र फडणवीसांचा ठाकरे बंधूंना टोमणा

आतापर्यंत भाजपच्या विजयाविरोधात ईव्हीएमच्या नावाने ओरडणारे विरोधक, आता बिनविरोध विजयावरून आरडाओरड करीत आहेत.
CM Devendra Fadnavis

CM Devendra Fadnavis

easkal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई - ‘आतापर्यंत भाजपच्या विजयाविरोधात ईव्हीएमच्या नावाने ओरडणारे विरोधक, आता बिनविरोध विजयावरून आरडाओरड करीत आहेत. महापालिका निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर काहीतरी सबब सांगण्यासाठी ते कथा रचत आहेत,’ अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विरोधकांवर केली. तसेच, ठाकरे बंधूंनी प्रसिद्ध केलेल्या ‘वचननाम्या’वरही टीका करताना हा ‘वाचूननामा’ असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

Loading content, please wait...
Bjp
Uddhav Thackeray
Raj Thackeray
mns
Mumbai Municipal Corporation Election
Criticism
manifesto
shivsena
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com