CM Devendra Fadnavis : हा तर ‘वाचूननामा’; देवेंद्र फडणवीसांचा ठाकरे बंधूंना टोमणा

मुंबई - 'आतापर्यंत भाजपच्या विजयाविरोधात ईव्हीएमच्या नावाने ओरडणारे विरोधक, आता बिनविरोध विजयावरून आरडाओरड करीत आहेत. महापालिका निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर काहीतरी सबब सांगण्यासाठी ते कथा रचत आहेत,' अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विरोधकांवर केली. तसेच, ठाकरे बंधूंनी प्रसिद्ध केलेल्या 'वचननाम्या'वरही टीका करताना हा 'वाचूननामा' असल्याचे फडणवीस म्हणाले..महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ कांदिवलीत झालेल्या जाहीर सभेत ते बोलत होते. 'ठाकरेंनी आज वचननामा प्रसिद्ध केला. मात्र, वचननामा प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार केवळ हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनाच होता. आज जाहीर झालेला 'वाचूननामा' आहे.कारण, ठाकरे बंधूंनी काय वाचले, हे त्यांनाही माहिती नाही,'' असे फडणवीस म्हणाले. तसेच, ठाकरे बंधूंची युती म्हणजे 'कार्टूनिस्ट आणि कॅमेरामनची नाही, तर कन्फ्युजन आणि करप्शनची आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली..वचननाम्यात हिंदुत्व नाहीचठाकरेंच्या वचननाम्यातून मराठी माणूस, हिंदू आणि हिंदुत्व हे शब्द जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले आहेत, अशी टीका शिवसेनेचे माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी केली. स्वतःला हिंदुहृदयसम्राटांचे वारस म्हणवणाऱ्यांनी एका विशिष्ट समाजाला खूश करण्यासाठी चक्क 'हिंदुहृदयसम्राट' हा शब्दच वचननाम्यातून हद्दपार केल्याची टीकाही त्यांनी केली..दरम्यान, महापालिकेत २५ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने मुंबईकरांच्या कष्टाच्या तीन लाख ५० हजार कोटी रुपयांवर डल्ला मारून महाघोटाळा केल्याचा खळबळजनक आरोप भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी केला..