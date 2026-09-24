मुंबई

Maharashtra Farmers: पंचनामे कागदावर नको, थेट बांधावर करा; महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे निर्देश; ग्रामसेवक, कृषी साहाय्यक, तलाठींची उपस्थिती बंधनकारक

Crop Surveys Must Be Done On Field Says Minister Bawankule: पीक पंचनामे आता थेट बांधावर; ग्रामसेवक, कृषी साहाय्यक व तलाठींची उपस्थिती अनिवार्य, एसओपी तयार करून ग्रामसभेत तातडीने मंजुरीचे आदेश
Crop Panchanama Rules In Maharashtra Bawankule Directs Officials To Conduct Field Surveys With Three Officers Present

Crop Panchanama Rules In Maharashtra Bawankule Directs Officials To Conduct Field Surveys With Three Officers Present

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : पीक पंचनामे करताना ग्रामसेवक, कृषी साहाय्यक आणि तलाठी या तिघांनीही सोबत असले पाहिजे. केवळ डिजिटलच नव्हे, तर प्रत्यक्षात बांधावर जाऊनही सर्वेक्षण झाले पाहिजे. शेतकऱ्यांना त्यांचे नाव पंचनाम्यात आल्याचा दिलासा मिळाला पाहिजे.

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