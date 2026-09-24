Maharashtra Farmers: पंचनामे कागदावर नको, थेट बांधावर करा; महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे निर्देश; ग्रामसेवक, कृषी साहाय्यक, तलाठींची उपस्थिती बंधनकारक

मुंबई : पीक पंचनामे करताना ग्रामसेवक, कृषी साहाय्यक आणि तलाठी या तिघांनीही सोबत असले पाहिजे. केवळ डिजिटलच नव्हे, तर प्रत्यक्षात बांधावर जाऊनही सर्वेक्षण झाले पाहिजे. शेतकऱ्यांना त्यांचे नाव पंचनाम्यात आल्याचा दिलासा मिळाला पाहिजे. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.यासाठी पंचनाम्याची एक प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करावी आणि केलेले पंचनामे तातडीने ग्रामसभेपुढे मांडून मंजूर करून घ्यावेत, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले..महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी मंत्रालयात मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासमवेत आज राज्यातील सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्याची बैठक घेतली. अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व विविध विभागांच्या सचिवांसह राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समित्यांनी निधीचे वाटप करताना सिमेंट रस्ते आणि गटारींच्या कामांऐवजी पिण्याचे पाणी व जलसंधारणाच्या कामांवर भर द्यावा, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले. राज्यात विजेच्या मागणीत वाढ झाली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेऊन योग्य नियोजन करावे. तसेच अंगणवाड्यांना तातडीने वीज जोडणी द्यावी आणि अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.