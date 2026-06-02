Crop Loan Waiver : पीककर्जमाफीवर शिक्कामोर्तब होणार?, मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम मोहर शक्य

Farm Loan Waiver Maharashtra : निवडणूक आयोगाने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर, राज्यातील लाखो थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिलेल्या कर्जमाफीच्या प्रस्तावावर मंगळवारी (ता. २) होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतिम मंजुरीची मोहर उमटण्याची शक्यता आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे या योजनेसाठी वित्तीय तरतूद केली जाणार असली, तरी शासकीय धोरण आणि नाबार्ड व रिझर्व्ह बँकेच्या तांत्रिक नियमांमुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला मोठा विलंब होणार आहे. परिणामी, ऐन जूनच्या सुरुवातीला सुरू होणाऱ्या खरीप हंगामासाठी जिल्हा बँका आणि सहकारी सेवा संस्थांकडून नव्या पीक कर्जाचा पुरवठा कसा होणार, याबाबत बँकिंग क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांमधून मोठी साशंकता व्यक्त केली जात आहे..सरकारने ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या कृषी खात्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचे धोरण आखले आहे. या योजनेचा आर्थिक भार आणि निकष तपासण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या ''प्रविणसिंह परदेशी उच्चाधिकार समिती''चा सविस्तर अहवाल एप्रिलच्या अखेरीस मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. मात्र, या अहवालानंतर लगेचच विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने हा प्रस्ताव केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे परवानगीसाठी पाठवण्यात आला होता. आयोगाने नुकतीच याला मंजुरी दिल्याने तांत्रिक अडचण दूर झाली असली, तरी बँक आणि शेत हंगामानुसार तातडीने मदत मिळणे अशक्यप्राय दिसत आहे.....तोपर्यंत नवीन कर्ज नाहीरिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, जोपर्यंत जुने थकीत कर्ज पूर्णपणे फिटत नाही किंवा त्याचे कायदेशीररीत्या पुनर्गठन केले जात नाही, तोपर्यंत बँकांना संबंधित शेतकरी खात्याला ''नवीन पीक कर्ज'' वितरित करता येत नाही. जर ही कर्जमाफी एप्रिल-मे दरम्यान प्रत्यक्ष लागू झाली असती, तर बँकांनी ताळेबंद सुधारून खरिपासाठी नवीन कर्ज वाटप केले असते..Crop loan interest Subsidy: पीककर्ज व्याज सवलत योजनेत मोठा बदल; आधी व्याज भरा, नंतर रक्कम थेट खात्यात जमा हाेणार!.चालू हंगामाला फायदा नाहीसध्याच्या परिस्थितीत, मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरही शासनाकडे यासाठी तातडीने थेट निधी उपलब्ध नाही. आगामी पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मंजूर होऊन, प्रत्यक्षात बँकांकडे निधी वर्ग होण्यास आणि शेतकऱ्यांची कर्ज खाती कोरी होण्यास किमान दोन ते अडीच महिन्यांचा अवधी लागेल. म्हणजेच, जुलै अखेर किंवा ऑगस्ट उजाडेल, तोपर्यंत खरिपाचा पेरणी हंगाम पूर्णपणे संपलेला असेल. त्यामुळे, सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी धोरणाचा चालू खरीप पेरण्यांना कोणताही प्रत्यक्ष लाभ होणार नसल्याचे चित्र बँकिंग क्षेत्रातून स्पष्ट होत आहे.