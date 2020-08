दिलासा! मुंबईत रुग्ण बरे होण्याचा दर 80 टक्क्यांवर... गेल्या 24 तासात 1010 कोरोनाबाधितांची भर

मुंबई: मुंबईत आज बाधित रुग्णांचा आकडा पुन्हा एकदा हजारच्या वर गेला असून आज 1,010 रुग्ण सापडले असून एकूण रुग्णसंख्या 1,28,726 झाली आहे.मुंबईत आज 47 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृतांचा आकडा 7,130 वर पोचला आहे. मुंबईत आज 719 रुग्ण बरे होऊन घरी गेले. रुग्ण बरे होण्याचा दर हा 80 टक्के इतका आहे. कर्नाळा अभयारण्यात जात आहात... प्रवेशाअाधीच अनुभव घ्या पक्ष्यांचा किलबिलाट मुंबईत आज नोंद झालेल्या 47 मृत्यूंपैकी 35 जणांना दीर्घकालीन आजार होते. आजच्या एकूण मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये 32 पुरुष तर 15 महिलांचा समावेश होता. एकूण मृत झालेल्या 47 रुग्णांपैकी दोघांचे वय 40 वर्षा खालील होते. 33 रुग्णांचे वय 60 वर्षा वर होते तर 12 रुग्ण 40 ते 60 वर्षा दरम्यान होते. कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असली तरी या आजारातून बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या ही वाढत आहे. आज 719 रुग्ण बरे झाले असून आज पर्यंत 1,03,468 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले.मुंबईत रुग्ण दुपटीचा दर हा 85 दिवसांवर गेला आहे. तर 15 ऑगस्ट पर्यंत एकूण 6,51,593 कोविड चाचण्या करण्यात आल्या. तर 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट दरम्यान कोविड रुग्णवाढीचा दर हा 0.82 इतका आहे. निसर्गग्रस्तांसाठी राज्य सरकारकडून आणखी मिळाली मदत; इतका निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा - मुंबईत 570 इमारती आणि झोपडपट्टया कंटेन्मेंट झोन म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. तर सक्रिय सीलबंद इमारतींची संख्या 5,631 असून गेल्या 24 तासात बाधित रुग्णांच्या संपर्कात असलेले 5,482 अति जोखमीचे रुग्ण आहेत तर 3,709 रुग्ण कोविड केअर सेंटर 1 मध्ये उपचार घेत आहेत. --------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: The cure rate in Mumbai is 80 per cent ... 1010 coronary arthritis surges in last 24 hours