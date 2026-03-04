मुंबई

Crime: 'तुमच्या आधार कार्डचा वापर करून मनी लाँड्रिंग झालेय’, सरकारी अधिकाऱ्याची फसवणूक; ४९ लाख रुपयांचा गंडा

Thane Fraud Case : सायबर भामट्यांनी ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली एका निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्याला फसवले. त्यांनी अधिकाऱ्याला तब्बल ४९ लाख सात हजार रुपयांचा गंडा घातला आहे.
Fraud Case

Fraud Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : सायबर भामट्यांनी ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली ठाण्यातील एका ६२ वर्षीय निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्याला तब्बल ४९ लाख सात हजार रुपयांचा गंडा घातला आहे. पाच दिवस स्वतःच्याच घरात ओलीस राहिलेल्या या पित्याची फसवणूक होत असल्याचे अमेरिकेत असलेल्या मुलीने लक्षात आणून दिल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला.

