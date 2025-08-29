मुंबई

Cyber Crime: गणेशोत्सवात सायबर भामट्यांचे जाळे! घरपोच प्रसाद, व्हीआयपी दर्शनाचे प्रलोभन

Fraud Case: गणेशोत्सवात घरपोच प्रसाद, ऑनलाइन दर्शन, व्हीआयपी पासपासून लॉटरी, फेस्टिव्हल ऑफर, कर्ज अशा विविध निमित्ते सायबर भामट्यांनी जाळे विणले आहे.
Cyber Crime
Cyber Crimesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : गणेशोत्सवात घरपोच प्रसाद, ऑनलाइन दर्शन, व्हीआयपी पासपासून लॉटरी, फेस्टिव्हल ऑफर, कर्ज अशा विविध निमित्ते आणि प्रलोभनांद्वारे भक्तांना लुबाडण्यासाठी सायबर भामट्यांनी जाळे विणले आहे. सतर्क राहण्यासोबत अति आकर्षक सेवा, अनाकलनीय सूट देणाऱ्या ॲप, संकेतस्थळे, जाहिरातींकडे थेट दुर्लक्ष करण्याचा सल्ला पोलीस आणि सायबर तज्ज्ञांनी नागरिकांना देऊ केला आहे.

Loading content, please wait...
crime
Crime News
crime news in marathi
Mumbai
crime marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com