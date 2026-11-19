मुंबईतील दादर स्थानकाच्या नामांतरावरून सध्या राज्याच्या राजकारणात आणि सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. दादर रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलून 'चैत्यभूमी' केले जाणार असल्याच्या चर्चांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. .दादर रेल्वे स्थानकाचे नामकरण केले जाणार नाही; मात्र दादर मेट्रो स्थानकाला 'चैत्यभूमी' हे नाव देण्यास राज्य सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने (CMO) स्पष्ट केले आहे. या निमित्ताने दादर स्थानकाचा १७० वर्षांचा इतिहास आणि १९५६ पासून सुरू असलेल्या नामांतराच्या मागण्यांचा आढावा घेऊया..१८५३ मध्ये 'माहिम रोड' ते १८५६ मध्ये 'दादर' नामकरणदादर रेल्वे स्थानकाला सुमारे १७० वर्षांचा गौरवशाली इतिहास आहे. १८५३ मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेल्वेचे (GIPR) 'माहिम रोड' हे स्थानक सुरू झाले. पुढे १ ऑक्टोबर १८५६ रोजी माहिम रोड स्थानकाचे नाव बदलून 'दादर' करण्यात आले. त्यानंतर १२ एप्रिल १८६७ रोजी पश्चिम रेल्वेने बॉम्बे बॅकबे ते विरार अशी पहिली लोकल सेवा सुरू केली, ज्यात दादर स्थानकाचा समावेश होता. .इतिहासकारांच्या मते, मराठीत 'दादर' या शब्दाचा अर्थ शिडी किंवा जिना असा होतो; मुंबईच्या मूळ सात बेटांपैकी माहिम आणि परळ बेटांना जोडणाऱ्या बंधाऱ्यावरील पायऱ्या-पुलावरून या परिसराला 'दादर' हे नाव पडले..'चैत्यभूमी' नावासाठी आजवर कधी-कधी झाले प्रयत्न?१९५६ (पायाभरणी): ६ डिसेंबर १९५६ रोजी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणानंतर दादर चौपाटीवर त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार झाले. पुढे हे पवित्र ठिकाण 'चैत्यभूमी' म्हणून ओळखले जाऊ लागले, तर दादरमधील 'राजगृह' हे बाबासाहेबांचे निवासस्थान होते. तेव्हापासूनच या परिसराशी संबंधित स्थानकाला 'चैत्यभूमी' नाव देण्याची भावना व्यक्त केली जाऊ लागली.१९९७ (रामविलास पासवान यांची घोषणा): तत्कालीन रेल्वेमंत्री रामविलास पासवान यांनी दादर स्थानकाचे नाव बदलण्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्यावेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी झालेल्या राजकीय वादानंतर हा विषय मागे पडला.२०११ आणि २०१८ (राष्ट्रवादीची मागणी व मनसेचा विरोध): जून २०११ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात दादर स्थानकाला चैत्यभूमी नाव देण्याची मागणी समाविष्ट केली होती, ज्याला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी विरोध दर्शवला होता. पुढे जानेवारी २०१८ मध्ये विधान परिषदेत राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश गजबिये यांनीही हा मुद्दा मांडला होता, असे नमूद केले आहे.२०२३ आणि २०२४ (काँग्रेसची मागणी): ६ डिसेंबर २०२३ रोजी मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष आणि खासदार वर्षा गायकवाड यांनी एल्फिन्स्टन रोड (प्रभादेवी) आणि ओशिवरा (राम मंदिर) स्थानकांप्रमाणे दादर स्थानकाला चैत्यभूमी नाव देण्याची मागणी केली. जुलै २०२४ मध्ये आमदार नितीन राऊत यांनीही हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला होता..दादर मेट्रोला 'चैत्यभूमी' नाव; इतर ७ स्थानकांचेही प्रस्तावसध्याच्या वादावर पडदा टाकत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, दादर रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलले जाणार नाही, तर दादर मेट्रो स्थानकाला 'चैत्यभूमी' नाव देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळ समितीची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. .दरम्यान, २०१८ मध्ये एल्फिन्स्टन रोडचे 'प्रभादेवी' असे नामकरण झाल्यानंतर मुंबईतील मरीन लाईन्स (मुंबादेवी), चर्नी रोड (गिरगाव), कॉटन ग्रीन (काळाचौकी), डॉकयार्ड रोड (माझगाव), करी रोड (लालबाग), सँडहर्स्ट रोड (डोंगरी) आणि किंग्ज सर्कल (तीर्थंकर पार्श्वनाथ) या ७ रेल्वे स्थानकांच्या नामांतराचे प्रस्तावही मंजूर करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.