Mumbai News: दामोदर हॉलचा पुनर्विकास रखडला; नाट्यप्रेमींचा सवाल, आर्थिक घोटाळ्याचे सावट

Damodar Hall Redevelopment: परळ भागातील दामोदर हॉलच्या पुनर्विकासासाठी नाट्यगृह पाडण्यात आले आहे. मात्र अद्याप याबाबतचे काम सुरू न झाल्याने नाट्यप्रेमींकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई : लालबाग, परळ आणि दादर भागातील मराठी नाट्य संस्कृतीचा मानबिंदू समजल्या जाणाऱ्या 'दामोदर हॉल'चा पुनर्विकास गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. पुनर्विकासाच्या नावाखाली नाट्यगृह पाडण्यात आले, मात्र नव्या वास्तूचे काम अद्याप सुरू न झाल्याने "दामोदर हॉलचा पुनर्विकास केव्हा होणार" असा संतप्त सवाल आता नाट्यप्रेमींकडून विचारला जात आहे.

