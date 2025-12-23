Mumbai News: दामोदर हॉलचा पुनर्विकास रखडला; नाट्यप्रेमींचा सवाल, आर्थिक घोटाळ्याचे सावट

मुंबई : लालबाग, परळ आणि दादर भागातील मराठी नाट्य संस्कृतीचा मानबिंदू समजल्या जाणाऱ्या 'दामोदर हॉल'चा पुनर्विकास गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. पुनर्विकासाच्या नावाखाली नाट्यगृह पाडण्यात आले, मात्र नव्या वास्तूचे काम अद्याप सुरू न झाल्याने "दामोदर हॉलचा पुनर्विकास केव्हा होणार" असा संतप्त सवाल आता नाट्यप्रेमींकडून विचारला जात आहे..दामोदर हॉलच्या पुनर्विकासात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप होत आहे. सोशल सर्विस लीगच्या या इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी २०१४ मध्ये ४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. मात्र, त्यावेळी सुमारे ४२ लाखांची अफरातफर झाल्याची तक्रार संस्थेचे तत्कालीन पदाधिकारी श्रीकांत गोविलकर यांनी धर्मादाय आयुक्तांकडे केली होती..Mumbai High Court: सर्वसामान्य, पत्रकारांसाठी प्रक्षेपण बंद, उच्च न्यायालयाचे कामकाज वकिलांपुरतेच मर्यादित .धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून या तक्रारीवर अद्याप ठोस उत्तर न मिळाल्याने गोविलकर यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. त्यांच्या दाव्यानुसार,एका नामांकित बँकेकडून विकासकामांसाठी निधी मंजूर झाला असून, त्यातील काही रक्कम संबंधित व्यक्तींनी काढून घेतल्याची चर्चा आहे..संस्थेच्या अनेक ठिकाणच्या मालमत्तांची परस्पर विक्री केल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे.सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने पुनर्विकासाच्या कामात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे..गिरणगावातील कामगार आणि मध्यमवर्गीय प्रेक्षकांसाठी दामोदर हॉल हे हक्काचे व्यासपीठ होते. नाटक पाहण्यासाठी येथे मोठी गर्दी होत असे. मात्र, नाट्यगृह पाडल्यापासून या भागातील सांस्कृतिक चळवळ मंदावली आहे. पुनर्विकासाच्या नावाखाली केवळ इमारत पाडली गेली, पण नवीन नाट्यगृह कधी उभे राहणार, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने स्थानिकांमध्ये नाराजी आहे..Mumbai News: संसर्ग नियंत्रणासाठी प्रयोग! पालिका रुग्णालयांत ‘सूक्ष्मजंतूनाशक बेड मॅट’ वापरण्याबाबत चर्चा."संस्थेच्या मालमत्तेबाबत आणि दुरुस्तीतील घोटाळ्याबाबत आम्ही न्यायालयात दाद मागितली आहे. जोपर्यंत या प्रकरणाचा निकाल लागत नाही आणि पारदर्शकता येत नाही, तोपर्यंत पुनर्विकासाचे काम मार्गी लागणे कठीण दिसत आहे" अशी प्रतिक्रिया तक्रारदार व माजी पदाधिकारी श्रीकांत गोविलकर यांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.