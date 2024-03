सासू-सासऱ्यांच्या मानसिक शांततेसाठी सूनेला घराबाहेर काढले जाऊ शकत नाही; मुंबई हायकोर्टाची टिप्पणी

मुंबई- न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पीठाने एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. मुंबई हायकोर्टाने म्हटलंय की, सासू-सासऱ्यांना मानसिक शांती मिळावी म्हणून महिलेला घरातून बेदखल किंवा बेघर केले जाऊ शकत नाही. (daughter in law cannot be thrown out of the house for the peace of mind of her law Bombay High Court)

महिलेने आपल्या याचिकेमध्ये दावा केला होता की, पती त्याच्या आई-वडिलांसोबत मिळून तिला घराबाहेर काढण्यासाठी मेंटेनन्स ट्रिब्यूनलच्या आदेशाचा चुकीचा वापर करत आहे. वरिष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला महिलेने मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले होते.