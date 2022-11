Sanjay Raut : राज्य फडणवीसच चालवत आहेत, बाकीचे उंडाराहेत - संजय राऊत

मुंबई : तुरुंगातून जामिनावर बाहेर आल्यानंतर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर जोरदार टीका केली. सध्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच राज्य चालवत आहेत बाकीचे फक्त उंडारत आहेत, अशा शब्दांत त्यांनी हल्लाबोल केला. (DCM Fadnavis is running Maharashtra CM Shinde just roming here and there says Sanjay Raut)

संजय राऊत म्हणाले, "महाराष्ट्रातील राजकारणातील कटुता संपवावी असं विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय हे महाराष्ट्राला शोभणारं आहे, ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे. आम्ही राजकीय लढाया लढू पण मी त्यांना यासाठी भेटणार असं म्हटलं कारण सध्या राज्य तेच चालवत आहेत, बाकीचे नुसतेच उंडारत आहेत"

मी तुरुंगात असताना मला काही प्रश्न दिसले तिथं तुरुंगातील कर्मचाऱ्यांचे काही प्रश्न आहेत. त्यामुळं गृहमंत्री म्हणून त्यांच्यासमोर हे प्रश्न मांडले पाहिजेत. तुरुंगात गेलेल्या माणसाला जे आयुष्य भोगावं लागतं तसेच तुरुंग कर्मचारी आहेत त्यांच्या यातना मी डोळ्यानं पाहिल्या आहेत, यासाठी त्यांचे प्रश्न मी त्यांच्यासमोर मांडायला गेलो तर त्यात चुकीचं काय आहे, असं स्पष्टीकरणही यावेळी राऊत यांनी दिलं.

देशाची घटना गोठवण्याचा प्रयत्न होतोय

आमच्यासारख्यांना बेकायदेशीर अटक होणं हे या देशाची राज्यघटनाच गोठवण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळं मी तुरुंगात असताना ज्या राजकीय घडामोडी घडल्या त्यात शिवसेनेचं चिन्हं गोठवणं हे काही वेगळं नाही, असंही यावेळी संजय राऊत म्हणाले.