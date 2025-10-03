मुंबई

Khalapur Vadapav Incident : वडापावमध्ये पाल सापडूनही हॉटेल सुरू असल्याने संताप

Khalapur Food Safety : वडापावमध्ये मृत पाल आढळल्यावरही एफडीएची सुस्ती आणि कडक कारवाई न झाल्याने ग्रामस्थांनी पेण एफडीए कार्यालयावर तक्रार केली.
Food Department

सकाळ वृत्तसेवा
खालापूर : चौक येथील उजाला हॉटेलमध्ये वडापावमध्ये मृत पाल आढळल्याच्या गंभीर घटनेनंतरही हॉटेल सुरू राहिल्याने अन्न व प्रशासन विभागाच्या (एफडीए) सुस्त कारभारावर ग्रामस्थांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

