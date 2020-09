"माल हैं क्या ?" हे ज्या ग्रुपवर दीपिकाने विचारलं, त्या ग्रुपची ऍडमिन दीपिकाच!

मुंबई : दीपिका पदुकोण. सध्याच्या घडीची बॉलिवूडमधील सर्वात सक्सेसफुल अभिनेत्री. मात्र आज या अभिनेत्रीला नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या चौकशीला सामोरं जायचंय. बॉलिवूड आणि ड्रग्स हे कनेक्शन काही नवीन नाही. मात्र सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणानंतर सुशांतची गर्लफ्रेंड रियाची चौकशी केली गेली आणि त्यासोबत जोडलं गेलेलं ड्रग्स कनेक्शन उघड झालं. याप्रकरणी रिया तिचा भाऊ शोविक आणि अन्य साथीदारांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आलंय. एकीकडे त्यांची चैकशी होतेय. तर दुसरीकडे त्यांनी केलेल्या चॅट्स आणि माहितीच्या आधारे NCB बॉलिवूडच्या बड्या अभिनेत्र्यांपर्यंत येऊन पोहोचलंय. दीपिकाने या ग्रुपवर करिश्माला विचारलं होतं ‘माल है क्या? दीपिका : क्या आपके पास माल है?

करिश्मा : है लेकिन घर पर है. मैं बांद्रा में हूं.

करिश्मा : अगर आपको चाहिए तो अमित से कह देती हूं.

दीपिका : हां. प्लीज

करिश्मा : अमित के पास है, वो रखता है.

दीपिका : Hash ना?

दीपिका : गांजा नहीं

करिश्मा : कोको के पास तुम कब आ रही हो.

दीपिका: साढ़े 11 से 12 के बीच महत्त्वाची बातमी : NCB मार्फत आज दीपिकाची चौकशी, दीपिकाला कोणत्या प्रश्नांची उत्तरं द्यावी लागणार ? आज NCB गेस्टहाउसवर दीपिकाची चौकशी केली जाणार आहे. २०१७ मध्ये दीपिकाने करिष्मा प्रकाश सोबत ड्रग्स बाबत केलेलं चॅट उघड झालंय. यामध्ये दीपिकाने करिष्माकडे ड्रग्सची मागणी केल्याचं बोललं जातंय. दरम्यान ज्या WhatsApp ग्रुपवरून हे चॅटिंग करण्यात आलंय त्या ग्रुपची ऍडमिन दीपिका पदुकोण असल्याचं बोललं जातंय. काल करिश्माची एनसीबीने चौकशी केली. करिश्मानेच याबाबतची माहिती NCB ला दिल्याचं बोललं जातंय. या ग्रुपमध्ये सिने तारे तारकांना चित्रपट आणि जाहिराती मिळवून देण्यात मध्यस्थाची भूमिका बजाविणाऱ्या जया साहा या देखील आहेत. deepika was admin of the group where she asked karishma maal hain kya

Web Title: deepika was admin of the group where she asked karishma maal hain kya