Voter List : मतदार यादीतून वगळलेल्या मतदाराला पुन्हा मिळणार स्थान; फॉर्म ६ भरून द्यावा लागणार पुरावा

ठाणे - मतदार यादीतून नाव गायब झाल्याने अनेक मतदारांनी नाराजी व्यक्त करीत, निवडणूक प्रक्रियेच्या कारभारावर टीका केली होती. आता मतदार यादीतून नाव गायब झालेल्या मतदारांना मतदार यादीत पुन्हा स्थान मिळणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या माध्यामतून राबविण्यात येणाऱ्या विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत फॉर्म ६ भरून त्यासोबत ११ पुराव्यांपैकी १ पुरावा सादर केल्यास मतदाराचे नाव पुन्हा यादीत समाविष्ट होणार असल्याची माहिती ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दिली. .मागील अनेक वर्ष लोकसभा निवडणूक असो, विधानसभा निवडणूक असो अथवा महापलिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका असो या निवडणुकांमध्ये मतदानाचा नियमित हक्क बजावणाऱ्या मतदारांना त्यांचे मतदार यादीत नावच नसल्याची गंभीर बाब नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीच्यावेळी समोर आली. त्यामुळे अनेक मतदारांना मतदानाच्या पवित्र हक्क पासून वंचित राहावे लागले होते..तर, अनेकांनी निवडणुक विभागाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त करीत निषेध व्यक्त केला होता. त्यामुळे आता पुन्हा आपल्याला मतदानाचा हक्क मिळणार कि नाही, अशा चिंतेत असलेल्या मतदारांना विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत (एसआयआर) पुन्हा एकदा संधी मिळणार आहे. विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमाला १७ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. त्यानंतर २४ ऑगस्ट रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे..त्यानंतर २४ ऑगस्ट २०२६ पासून २३ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत दावे व हरकती दाखल करता येणार आहे. या कालावधीत ज्या मतदारांचे नाव यादीत नाही अशा मतदारांना फॉर्म ६ भरून द्यावे लागणार आहे. त्याचबरोबर वास्तव्याचा पुरावा, पासपोर्ट, पानकार्ड, भाडे करारनामा यासह ११ विविध पुराव्यांपैकी एक पुरावा सादर केल्यानंतर पुन्हा मतदार यादीत आपले नाव समाविष्ट होणार असल्याची माहिती ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दिली..जिल्ह्यात एसआयआरचे ५३ टक्के काम पूर्णठाणे जिल्ह्यातील १८ विधानसभा मतदार संघात ७४ लाख ५० हजार ५१५ मतदार आहेत. त्यापैकी विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत ६६ लाख ४९ हजार ७५३ अर्जांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यापैकी ३९ लाख ७१ हजार ९८९ अर्जांचे डिजिटलायझेशन करण्यात आले असून ५३. ३१ टक्के काम पूर्ण झाले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी दिली. तर, १२ लाख ३३ हजार ४६५ अर्ज अद्यापही प्राप्त झाले नसल्याचे समोर असून हे प्रमाण १६.५६ टक्के असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली..बुक अ कॉल अंतर्गत १ लाख ९ हजार नागरिकांचे निराकरणठाणे जिल्ह्यात मागील काही दिवसांपासून विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या कामात बीएलओ यांच्या मदतीला एबीएलओ नेमण्यात आले आहे. तसेच मतदारांच्या सेवेसाठी बुक अ कॉल हा उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत १ लाख २३ हजार कॉल प्राप्त झाले असून त्यापैकी १ लाख ९ हजार जणांना बीएलओ यांनी प्रतिसाद देत, त्यांना पुन्हा कॉल करून त्यांची वेळे घेणे, त्यांचा अर्ज भरून घेणे आदी कामे करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.