मोठी बातमी - JNU हल्ल्यातील दहा हल्लेखोरांची ओळख पटली !

नव्या वर्षाच्या अगदी सुरवातीलाच JNU म्हणजेच जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील पेरियार वसतिगृहात काही जणांनी हल्ला केला. याचसोबत काही मुला-मुलींनी साबरमती वसतिगृहात देखील तोडफोड करत हल्ला केला. या हल्लेखोरांमुळे आइशी घोष ही देखील होती. अशातच या हल्ल्याबाबत अत्यंत महत्त्वाची माहिती आता समोर येतेय.

हा हल्ला झाल्यानंतर पोलिसांवर देखील निशाणा साधला गेलेला. पोलिसांच्या एकूणच भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. अशात आता गुन्हे अन्वेषण विभागाचे डीसीपी जॉय टिर्की यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण माहिती दिलीये.

या हल्ल्यात ज्यांनी ज्यांनी तोडफोड केलीये अशा तब्बल दहा मुला-मुलींची ओळख पटली आहे. यामध्ये आइशी घोषसह जेएनयूचा माजी विद्यार्थी चुनचुन कुमार, सुचेता आणि प्रिया रंजन यांचा समावेश असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

दिल्ली पोलिसांनी पत्रकार परिषद घेत सर्व माहिती माध्यमांसमोर ठेवलीये. याचसोबत १ जानेवारी ते ५ जानेवारी, म्हणजेच हल्ला होण्याच्या दिवसापर्यंत नोंदणी प्रक्रिया बंद ठेवण्यात आली होती. JNU मध्ये नोदणी साठी डाव्या विचारसरणीच्या विद्यार्थ्यांचा विरोध असल्याचं पोलिसांनी सांगीतलं.

Dr. Joy Tirkey, DCP/Crime, Delhi Police on #JNUViolence: No suspect has been detained till now, but we will begin to interrogate the suspects soon. pic.twitter.com/WtpqVvx1nb

— ANI (@ANI) January 10, 2020