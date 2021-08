BMC : मुंबईत डेल्टा प्लस व्हेरियंटमुळे पहिल्या मृत्यूची नोंद

By

मुंबई : मुंबईत (mumbai) डेल्टा प्लस व्हेरियंटच्या (delta plus varient) पहिल्या बळीची (first death) नोंद करण्यात आली आहे. या बातमीला पालिकेच्या (bmc) आरोग्य विभागाकडून दुजोरा देण्यात आला आहे. दरम्यान, मुंबईत 11 डेल्टा प्लसचे (delta plus patient) रूग्ण होते. त्यापैकी एकाच्या मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

याविषयी पालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. मंगला गोमारे यांनी सांगितले की, ही 55 वर्षीय महिला डेल्टा प्लस पॉझिटिव्ह रूग्ण होती. महिला फुफ्फुसाच्या गंभीर आजाराने ग्रस्त होती. तसेच कित्येक दिवसापासून अंथरुणाला खिळून होती. शिवाय, ती घरीच ऑक्सिजनवर होती. कोविड पॉझिटिव्ह झाल्यानंतर तिचा मृत्यू झाला असल्याचे डॉ. गोमारे यांनी सांगितले.

दरम्यान, या महिलेची 21 जुलै रोजी चाचणी करण्यात आली होती. 24 जुलै रोजी त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तर, 27 जुलै रोजी तिचा मृत्यू झाला. मात्र, पालिकेकडे बुधवारी 11 ऑगस्ट रोजी ती महिला रूग्ण डेल्टा प्लस पॉझिटिव्ह असल्याचा अहवाल आला. तत्पूर्वी तिच्या मृत्यूची नोंद कोविड पॉझिटिव्ह अशीच करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर त्यांचा कोविड अहवाल जीनोम सिक्वेसिंग साठी पाठवण्यात आला होता. जीनोम सिक्वेसिंग अहवालातून त्या डेल्टा प्लस पॉझिटिव्ह असल्याचे निदान करण्यात आले आहे.