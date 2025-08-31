मुंबई

Ganesh Festival: गणेशोत्सवात केळीच्या पानांना मागणी वाढली

Mumbai News: गणेशोत्सवाच्या काळात गणपतीला नैवेद्यासाठी आणि जेवणावळीसाठी केळीच्या पानांचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. यामुळे यंदाही केळीच्या पानांची मागणी वाढली आहे.
Banana leaves Demand increases
सकाळ वृत्तसेवा
विरार : गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने दुर्गम भागातील महिलांना केळीच्या पानांनी रोजगार मिळवून दिला आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात गणपतीला नैवेद्यासाठी आणि जेवणावळीसाठी केळीच्या पानांचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. यामुळे यंदाही केळीच्या पानांची मागणी वाढली असून, ग्रामीण भागातील नागरिकांना यातून रोजगाराची संधी मिळते. गणेशोत्सवानंतर पितृपक्ष आणि त्यानंतर येणाऱ्या नवरात्रोत्सवातही या पानांना मोठी मागणी असते. त्यामुळे दोन महिने आदिवासी महिलांच्या रोजगाराचे महिने मानले जातात.

