MP Hemant Savara : ठाणे–पालघर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीचे त्वरित पंचनामे करुन आर्थिक मदत करा; मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्याकडे तात्काळ मदतीची केली मागणी

मोखाडा - ठाणे व पालघर जिल्ह्यांमध्ये 27 व 28 सप्टेंबर रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांत पूर परिस्थिती निर्माण झाली, नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीक पाण्याखाली गेले असून, त्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे..यासंदर्भात खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे तात्काळ मदतीसाठी लेखी मागणी केली आहे.खासदार डॉ. हेमंत सवरांनी ठाणे व पालघर जिल्ह्यांतील पूरग्रस्त व नुकसानग्रस्त भागांचे पंचनामे करण्यात यावे, शेतकरी आणि नागरिकांना तातडीने आर्थिक मदत तसेच पुनर्वसनाची सुविधा पुरवावी..आवश्यक तरतुदी करून आपत्ती व्यवस्थापन निधीतुन मदत कार्य जलदगतीने सुरू करण्याची मागणी केली आहे. प्रभावित भागात आरोग्य सुविधा, अन्नपाणी, निवारा व पुनर्वसनासाठी आवश्यक उपाय त्वरित राबवावेत अशी मागणीही निवेदनाद्वारे केली आहे..आपल्या मागणीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री गणेश नाईक तातडीने विचार करतील तसेच शेतकरी व पीडीत नागरिकांना त्वरित आर्थिक मदत मिळू शकेल, असा विश्वास डॉ. सवरांनी व्यक्त केला आहे..