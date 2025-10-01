मुंबई

MP Hemant Savara : ठाणे–पालघर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीचे त्वरित पंचनामे करुन आर्थिक मदत करा; मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्याकडे तात्काळ मदतीची केली मागणी

ठाणे व पालघर जिल्ह्यांमध्ये 27 व 28 सप्टेंबर रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांत पूर परिस्थिती निर्माण झाली, नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
MP Hemant Savara and cm devendra fadnavis

मोखाडा - ठाणे व पालघर जिल्ह्यांमध्ये 27 व 28 सप्टेंबर रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांत पूर परिस्थिती निर्माण झाली, नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीक पाण्याखाली गेले असून, त्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे.

