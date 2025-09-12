मुंबई

Elphinstone Bridge : मुंबईतील एलफिस्टन पुलावर अखेर हातोडा

एलफिस्टन पुलावर शुक्रवारी हातोडा मारण्यात आला. सायंकाळी दहाच्या सुमारात पुलाचे पाडकाम सुरू झाले.
Demolition of Elphinstone Bridge begins

Demolition of Elphinstone Bridge begins

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

एलफिस्टन पुलावर शुक्रवारी हातोडा मारण्यात आला. सायंकाळी दहाच्या सुमारात पुलाचे पाडकाम सुरू झाले. परंतु त्यापूर्वी पोलिसांनी प्रवेशाच्या ठिकाणी बॅरिकेट लावून दोन्ही बाजूची रस्ते वाहतूक बंद केली होती. दरम्यान पुलावर फुटपाथचा काही भाग देखील बंद केला असल्याने काही रहिवाशांनी संताप व्यक्त केले.

Loading content, please wait...
Mumbai
Bridge
flyover
Demolition

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com