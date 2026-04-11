Mumbai News: मुंबईतील सर्वात मोठ्या डेपोचा ‘टर्निंग पॉइंट’! ‘क्लीन-अप’चा मार्ग मोकळा; स्वच्छतेमुळे बदलणार परिसराचं चित्र

देवनार कचरा डेपो परिसरातील रहिवाशांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. नुकत्याच मिळालेल्या किनारी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) मंजुरीमुळे देशातील सर्वात मोठ्या आणि ब्रिटीश काळापासून अस्तित्वात असलेल्या या कचरा डेपोच्या स्वच्छतेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक दशकांपासून हा विस्तीर्ण कचरा डेपो वारंवार लागणाऱ्या आगीच्या घटना आणि गंभीर आरोग्य धोक्यांसाठी कुप्रसिद्ध राहिला आहे. दरवर्षी येथे लागणाऱ्या आगीच्या घटनांमुळे आकाशात विषारी धुराचे लोट पसरतात. .परिसरातील नागरिकांच्या जीवनावर तसेच उपजीविकेवर मोठा परिणाम होतो. २०१६ आणि २०१८ मधील आगींच्या घटना जीवित व मालमत्तेच्या मोठ्या नुकसानीच्या तीव्र आठवणी आजही ताज्या आहेत. सीआरझेड मंजुरीमुळे या कचराभूमीवर साचलेल्या जुन्या कचऱ्याची वैज्ञानिक पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाणार आहे. त्यामुळे वायू गुणवत्ता, जमीन वापर आणि सार्वजनिक आरोग्यात लक्षणीय सुधारणा होणार आहे..आगीच्या तात्काळ धोक्याव्यतिरिक्त, या कचरा डेपोमुळे दशकानुदशके परिसरातील नागरिकांना दीर्घकालीन आरोग्य समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे. बाबा नगर आणि रफीक नगरसारख्या परिसरातील रहिवाशांनी श्वसनाचे आजार, डोळ्यांची जळजळ तसेच प्रदूषणाशी संबंधित इतर व्याधींची तक्रार वारंवार केली आहे. विशेषतः उन्हाळ्यात, जेव्हा आग लागण्याची शक्यता अधिक असते, तेव्हा घराबाहेर पडणेही धोकादायक ठरते. अनेक कुटुंबांसाठी हा कचरा डेपो सततची चिंता आणि आजारांचे कारण बनला आहे..दीर्घकाळ या परिस्थितीला सामोरे गेलेल्या नागरिकांमध्ये आता आशेचे वातावरण आहे. "आम्ही अनेक वर्षे धूर, दुर्गंधी आणि आरोग्य समस्यांमध्ये जगलो आहोत. जर ही स्वच्छता प्रत्यक्षात झाली, तर आमचे जीवनच बदलून जाईल. उन्हाळा असो वा पावसाळा, या विषारी कचऱ्याचा आमच्या आरोग्यावर परिणाम होतच राहतो," असे गोवंडी येथील शिकवणी शिक्षिका वंदना पांडे यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे, प्रवास व्यवसायिक रामू सहानी म्हणाले, "दर उन्हाळ्यात आगीची भीती सतावत असे. कचरा हटवला गेला, तर ती भीती कायमची संपेल.".तज्ज्ञांच्या मते, उन्हाळ्यात साचलेल्या ज्वलनशील मिथेन वायूमुळे आग वारंवार लागते. शहरी तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, देवनार येथील बायो-मायनिंग ही केवळ स्वच्छता मोहीम नसून, ती एक व्यापक पुनरुज्जीवन प्रक्रिया आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करून निर्मूलन झाल्यानंतर या जागेचा भविष्यात सार्वजनिक उपयोगासाठी पुनर्वापर करता येऊ शकतो. ."कचरा पूर्णपणे हटवल्यानंतर ही जमीन सुरक्षित, स्वच्छ आणि उपयुक्त नागरी जागेत रूपांतरित होऊ शकते," असे एका तज्ज्ञाने नमूद केले. देवनार कचरा डेपोच्या छायेत आयुष्य घालवणाऱ्या नागरिकांसाठी हा बदल केवळ पर्यावरणीय दिलासा नसून, अधिक निरोगी आणि सुरक्षित भविष्याची नवी आशा आहे.