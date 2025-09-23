मुंबई

Mumbai News: शिंदे गटाच्या प्रचाराचा नारळ फुटणार! एकनाथ शिंदे मेळावा घेणार; कधी आणि कुठे? जाणून घ्या...

Municipal Elections Update: महापालिका निवडणुका जवळ आल्या आहेत. यासाठी एकनाथ शिंदेंची शिवसेना मोठ्या प्रमाणात तयारी करत आहे. आता शिंदे गटाच्या प्रचाराचा नारळ फुटणार आहे.
Updated on

महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने पक्षसंघटन, उमेदवार चाचपणीच्या उद्देशाने शिंदे गटाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. याच अनुषंगाने शनिवारी (ता. २७) कार्यकर्ता मेळाव्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नवी मुंबईत येणार असून मेळाव्यानंतर निवडणुकीसाठीचे बिगुल शिंदे गटाकडून फुंकले जाणार असल्याची शक्यता आहे.

