Maharashtra Sports Policy: महाराष्ट्राच्या क्रीडांगणांवर आता CCTV, चेंजिंग रूम आणि टॉयलेट अनिवार्य! महायुती सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

महाराष्ट्रातील महिला खेळाडूंना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि प्रोत्साहन देणारे वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. बुधवारी मुंबईतील सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे राज्याच्या उपमुख्यमंत्री आणि क्रीडा मंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. .या बैठकीत, महिला खेळाडूंच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सोयीसाठी राज्यातील प्रत्येक क्रीडांगणावर आदर्श शौचालये, चेंजिंग रूम, पुरेशी प्रकाशयोजना आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य करण्याचे कडक निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, महाराष्ट्राच्या महिला खेळाडू विविध खेळांमध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करत आहेत. त्यांना सुरक्षित, आदरपूर्ण आणि प्रोत्साहन देणारे वातावरण उपलब्ध करून दिले पाहिजे. क्रीडांगणांच्या विकासासाठी राज्यस्तरीय एकात्मिक धोरण तयार केले पाहिजे..CJPचा संस्थापक अभिजीत दिपके भारतात येणार, आई-वडिलांना चिंता, घर सोडून अज्ञातस्थळी.सुनेत्रा पवार यांनी असेही सांगितले की, राज्यातील महिला खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार अनेक योजना राबवत आहे. महिलांना सुरक्षित आणि पोषक वातावरण मिळावे यासाठी आवश्यक सुविधा व तरतुदी केल्या जात आहेत. खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा, दर्जेदार प्रशिक्षण प्रणाली, आर्थिक सहाय्य, पोषण, प्रशिक्षकांचे मार्गदर्शन, सुरक्षित वातावरण आणि सामाजिक स्वीकृती या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत..उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी असेही निर्देश दिले की, राज्यातील सर्व क्रीडांगणांवर महिला खेळाडूंना आवश्यक सुविधा पुरवण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे आणि या संदर्भात एक कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. क्रीडांगणांवर आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेमुळे महिला खेळाडूंचा सहभाग आणि कामगिरी या दोन्हींमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल. .Success Story: 'केहाळ ते न्यायशिखर!' जिंतूरच्या सुपुत्र न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती; परभणी जिल्ह्याचा गौरव.या उद्देशाने, राज्यभरातील सर्व क्रीडांगणांवर आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी एक कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. या बैठकीला नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ , आमदार मिलिंद नार्वेकर, आमदार चित्रा वाघ, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा, क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंग देओल, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, कोकण विभागाच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल, क्रीडा व युवा सेवा विभागाचे आयुक्त दीपक सिंगला, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.