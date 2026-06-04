मुंबई

Maharashtra Sports Policy: महाराष्ट्राच्या क्रीडांगणांवर आता CCTV, चेंजिंग रूम आणि टॉयलेट अनिवार्य! महायुती सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

Sports Grounds CCTV Camera: महाराष्ट्र सरकारने आपल्या क्रीडा धोरणात मोठा बदल केला आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मैदानांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि चेंजिंग रूम्स अनिवार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Sports Grounds CCTV Camera

Sports Grounds CCTV Camera

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्रातील महिला खेळाडूंना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि प्रोत्साहन देणारे वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. बुधवारी मुंबईतील सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे राज्याच्या उपमुख्यमंत्री आणि क्रीडा मंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक झाली.

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