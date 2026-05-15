Maharashtra farmers Scheme: शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय; धरणांतील सुपीक गाळ मिळणार विनामूल्य, उजनी-जायकवाडीसह सहा धरणांतून गाळ उपसा..

मुंबई: राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा क्षमता वाढवण्यासाठी आणि वाळू उपशावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आज राज्य मंत्रिमंडळाने उजनी, जायकवाडी यांसह सहा मोठ्या प्रकल्पांतून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू उपसा करण्यास मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेतून मिळणारा सुपीक गाळ शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी विनामूल्य उपलब्ध करून दिला जाणार आहे..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .धरण जलाशयांतील साठलेला गाळ हा पाणीसाठवणुकीत मोठी अडथळा ठरत आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी उजनी, गिरणा, गोसीखुर्द, मुळा, जायकवाडी आणि हतनूर या सहा मोठ्या धरणांची निवड पहिल्या टप्प्यात करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतून गाळ काढल्यामुळे केवळ पाणीसाठाच वाढणार नाही, तर धरणांच्या आयुर्मानातही वाढ होणार आहे. हे धोरण राबवण्याचे अधिकार संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळांना देण्यात आले असून, त्यातून मिळणारा महसूल त्याच प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी खर्च केला जाणार आहे..शेतकऱ्यांचा फायदाया धोरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकऱ्यांना मिळणारा मोफत गाळ. कंत्राटदाराने काढलेला गाळ शेतात नेण्यासाठी शेतकऱ्यांना केवळ वाहतूक खर्च सोसावा लागेल; त्यावर कोणतेही स्वामित्व शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढून शेती उत्पादनात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. गाळाच्या परिमाणानुसार कंत्राटाचा कालावधी पाच ते १० वर्षांपर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे..तंत्रज्ञानाद्वारे चोऱ्यांवर लगामजलाशयातून केवळ वाळूचा उपसा करून गाळ तसाच ठेवण्याच्या कंत्राटदारांच्या प्रवृत्तीला नव्या धोरणाने चाप लावला आहे. कंत्राटदारांना गाळ आणि वाळू हे दोन्ही उपसा करणे बंधनकारक आहे. वाळू चोरी रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा कडक वापर करण्यात येणार आहे. वाळू साठवणूक क्षेत्राला जिओ फेन्सिंग'' सह २४ तास सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून लक्ष दिले जाणार आहे.तसेच वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर जीपीएस प्रणाली, ई-पास आणि बारकोड बंधनकारक करण्यात आले असून सर्व नोंदी ऑनलाइन ठेवल्या जाणार आहेत. गाळ उपसा करताना नैसर्गिक जमिनीच्या पातळीखाली दोन फुटांपेक्षा जास्त उत्खनन करता येणार नाही, अशी मर्यादा घालण्यात आली आहे..मृद आणि जलसंधारण विभागाच्या आकृतिबंधास अखेर मुहूर्तराज्यातील मृद व जलसंधारण विभागाच्या बळकटीकरणासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने या विभागाच्या आठ हजार ७६७ जागांच्या सुधारित आकृतिबंधास मान्यता दिली. राज्य सरकारने २०१७ मध्ये मृद व जलसंधारण विभागाची स्वतंत्रपणे स्थापना केली. मात्र विभागाला अपेक्षित असलेल्या ९ हजार ९४२ जागा कृषी विभागाकडून उपलब्ध होऊ शकली नाहीत. या पार्श्वभूमीवर, वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या मूळ जागांव्यतिरिक्त २,२८४ वाढीव जागांसह आता ८,७६७ जागांचा आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला. प्रादेशिक स्तरावरील सहा कार्यालयातील १०२ जागा रद्द करून आता जिल्हास्तरावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. जलसंधारण विभागाची ३१ जिल्हा कार्यालये असून, आता वर्धा, पालघर आणि सिंधुदुर्ग या नवीन तीन जिल्ह्यांसह एकूण ३४ जिल्ह्यांत जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची कार्यालये कार्यरत होतील..आश्रमशाळांतील शिक्षकांना निवडश्रेणी लागूविजाभज प्रवर्गाच्या खासगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. विजाभज प्रवर्गाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, ऊसतोड व विद्यानिकेतन अशा ९७७ आश्रमशाळा अनुदान तत्त्वावर चालविल्या जातात. यामधील शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध होत नसल्याने १२ व २४ वर्षांच्या सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयनाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजना प्रकल्पासाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता.सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’ आणखी तीन वर्षांसाठी राबविण्यात येणार.कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान, नाशिक संस्थेला दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान.नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी आवश्यक अशा जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मान्यता.पुणे महानगरपालिकेच्या पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पातील मुळा-मुठा नदीचा विकासासाठी तीन शासकीय जमिनी विनामूल्य हस्तांतरित होणार. मुळा- मुठा संगमवाडी पूल ते ‘बंडगार्डन पूल’दरम्यानची नदी पात्रातील, तसेच बॉटेनिकल गार्डन व महिला बाल व सुधारगृहाची जमीन पुणे महापालिकेस प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी देण्यात येणार..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनला रायगड जिल्ह्यातील (मौजे भाताण, ता. पनवेल) येथील जमीन देण्यास मंजुरीसंत्रा आयात शुल्क परतावा योजना रद्द करण्याचा निर्णय. बांगलादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्याकरीता आयात शुल्कात ५० टक्के अनुदान देण्यात येत होते. या योजनेचा राज्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होत नसल्याने आणि ही योजना बंद करण्यासाठी अनेक निवेदने आल्याने निर्णय.वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी विकास शुल्कामध्ये आता पन्नास टक्के सवलत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसारमध्ये सुधारणा करणार. यापुर्वीच्या २५ टक्क्यांच्या सवलतीत आता ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ.महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग अधिनियम, २०२५ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. राज्य अनुसूचित जमाती आयोगासाठी उपाध्यक्षपदाची नव्याने निर्मिती.महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग अधिनियम, २०२५ (२०२५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. राज्य अनुसूचित जाती आयोगासाठी उपाध्यक्षपदाची नव्याने निर्मिती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.