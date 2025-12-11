मुंबई

Mhada Decision : घरे लटकवणारे विकसक निशाण्यावर! आधी सदनिका, मगच ओसीसाठी एनओसी; म्‍हाडाचा निर्णय

Mhada New Rules : मुंबई शहरातील उपकर प्राप्त (सेस) इमारतींचा पुनर्विकास (पुनर्रचित) केल्यानंतर संबंधित विकसकाने अतिरिक्त क्षेत्रफळापोटी म्हाडाला काही सदनिका देणे बंधनकारक आहे.
Mhada Housing Update

Mhada Housing Update

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई - मुंबई शहरातील उपकर प्राप्त (सेस) इमारतींचा पुनर्विकास (पुनर्रचित) केल्यानंतर संबंधित विकसकाने अतिरिक्त क्षेत्रफळापोटी म्हाडाला काही सदनिका देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार या सदनिका देण्यास विकसक टाळाटाळ करतात, सोयीनुसार सदनिका दिल्या जातात, असे विकसक आता म्हाडाच्या निशाण्यावर आले आहेत.

Loading content, please wait...
pune
mhada
Flat Selling
delay work
developers
NOC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com