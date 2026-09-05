मुंबई

Dahi Handi Devendra Fadnavis : उद्धव ठाकरेंच्या बालेकिल्ल्यात देवेंद्र फडणवीसांनी फोडली दहीहंडी; मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?

Devendra Fadnavis : उद्धव ठाकरेंच्या बालेकिल्ल्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दहीहंडी फोडली. यावेळी फडणवीसांनी जनतेला शुभेच्छा देत काय म्हटलं? जाणून घ्या.
Dahi Handi Devendra Fadnavis

Dahi Handi Devendra Fadnavis

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Devendra Fadnavis breaks Dahi Handi : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी मतदारसंघात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दहीहंडी उत्सवाला उपस्थिती लावत दहीहंडी फोडली. त्यामुळे यंदाच्या दहीहंडी उत्सवाला राजकीय रंगही चढल्याचे पाहायला मिळाले. वरळी हा ठाकरे कुटुंबाचा पारंपरिक राजकीय बालेकिल्ला मानला जातो.

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