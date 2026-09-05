Dahi Handi Devendra Fadnavis : उद्धव ठाकरेंच्या बालेकिल्ल्यात देवेंद्र फडणवीसांनी फोडली दहीहंडी; मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?

Devendra Fadnavis breaks Dahi Handi : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी मतदारसंघात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दहीहंडी उत्सवाला उपस्थिती लावत दहीहंडी फोडली. त्यामुळे यंदाच्या दहीहंडी उत्सवाला राजकीय रंगही चढल्याचे पाहायला मिळाले. वरळी हा ठाकरे कुटुंबाचा पारंपरिक राजकीय बालेकिल्ला मानला जातो..कृष्ण जन्माष्टमीनिमित्त वरळीत दहीहंडी उत्सव मोठ्या उत्साहात आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपस्थिती लावत गोविंदांचा उत्साह वाढवला. दहीहंडी फोडल्यानंतर त्यांनी नागरिकांना जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा दिल्या..यावेळी फडणवीस म्हणाले, “जन्माष्टमीनिमित्त माझ्या सर्व नागरिकांना शुभेच्छा. मुंबईत दहीहंडीचा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. ‘ड्रग फ्री इंडिया, ड्रग फ्री महाराष्ट्र’ या संकल्पनेवर हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. सर्व गोविंदांना माझ्या शुभेच्छा. प्रत्येकाने आनंदाने आणि सुरक्षितपणे हा उत्सव साजरा करावा.”.दहीहंडी हा केवळ उत्सव नसून महाराष्ट्राच्या संस्कृती, श्रद्धा आणि एकतेचे प्रतीक असल्याचेही फडणवीस यांनी म्हटले. गोविंदांनी एकमेकांना साथ देत मानवी मनोरे उभारून दहीहंडी फोडण्याची परंपरा ही सामूहिक प्रयत्नांची ताकद दाखवते, असे त्यांनी सांगितले..Devendra Fadanvis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस दलातील श्वानांबाबत संवेदनशील निर्णय.दरम्यान, वरळीमध्ये मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती राजकीयदृष्ट्याही लक्षवेधी ठरली आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या मतदारसंघात फडणवीस यांनी दहीहंडी उत्सवात सहभाग घेतल्याने आगामी काळातील मुंबईच्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर या कार्यक्रमाकडे पाहिले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.