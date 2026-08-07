Devendra Fadnavis: जात पडताळणी समितीत सरकारचा हस्तक्षेप नाही; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे मोठे स्पष्टीकरण

मुंबई: जात पडताळणी समितीला अर्धन्यायिक अधिकार असतात, ही समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंतर्गत काम करते. त्यांच्या कामकाजात सरकार किंवा कोणत्याही मंत्र्याला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.मात्र, यावर कोणाचा आक्षेप असेल तर ते पाहिले जाईल, अशीही पुस्ती जोडली. तसेच सत्ताधारी भाजपच्याही अनेक जिल्हा परिषद सदस्य आणि नगरसेवकांची प्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीने रद्द केल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले..मराठा समाजाला देण्यात आलेली कुणबी जात प्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीने फेटाळल्याने मराठवाड्यातील चार नगरसेवकांचे नगरसेवक पद अडचणीत आले आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांच्या टीकेनंतर फडणवीस यांनी याविषयी आपली भूमिका स्पष्ट केली. जात पडताळणीमध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप नसतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार हे काम होते. कोणीही मंत्री असे करणार नाहीत, असे फडणवीसांनी ठामपणे सांगतिले..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.जात पडताळणी समितीकडे जात प्रमाणपत्रे येतात त्यावेळी ती फेटाळण्याचे प्रमाण १० ते १२ टक्के असते. त्यामुळे जाणीवपूर्वक ते कोणी नाकारेल असे होणार नाही. यासंदर्भात कोणाचा आक्षेप असेल तर वरिष्ठ अधिकारी यामध्ये लक्ष घालतील. योग्य प्रक्रिया पूर्ण केली आहे की नाही, हे तपासले जाईल. समितीने काढलेल्या त्रुटींची पूर्तता करता येते.- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.